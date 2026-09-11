Due richieste di cessione e rapporti tesi: il retroscena dell'addio.
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L'addio di Enzo Fernandez al Chelsea nasconde un retroscena che va oltre il campo da calcio. Il centrocampista argentino, trasferitosi al Manchester City nell'ultimo giorno di mercato per 125 milioni di sterline, avrebbe presentato addirittura due richieste scritte di cessione prima di riuscire a lasciare Stamford Bridge. A rivelarlo è The Sun, secondo cui alla base della decisione ci sarebbero stati anche rapporti sempre più complicati con alcuni compagni di squadra.
Il trasferimento chiude così un'esperienza segnata da aspettative elevate e prestazioni altalenanti, nonostante il talento e il ruolo da protagonista già mostrati con la Nazionale argentina, con cui ha raggiunto la seconda finale consecutiva al Mondiale di quest'estate.
Enzo Fernandez: rapporti deteriorati nello spogliatoio del ChelseaFernandez era il vice-capitano del Chelsea ma negli ultimi mesi il rapporto con alcuni compagni di squadra si era deteriorato al punto da spingerlo a presentare non una, ma ben due richieste di trasferimento nel tentativo di lasciare Londra. La sua esperienza a West London è stata tutt'altro che tranquilla: il club lo ha difeso anche dopo il video che lo ritraeva mentre intonava un coro razzista contro la Nazionale francese e ha continuato a puntare su di lui in campo nonostante le tensioni e alcune dichiarazioni pubbliche considerate irrispettose nei confronti del Chelsea nella parte finale della scorsa stagione.
Una situazione particolare per un giocatore che, nonostante le difficoltà, era stato uno dei protagonisti del recente ciclo del Chelsea: 1 Conference League e 1 Coppa del mondo per club FIFA il suo bottino con i Blues in 170 presenze, segnando inoltre 31 gol e fornendo 29 assist. Il suo periodo a Londra era stato inoltre segnato da diversi episodi controversi, tra cui il video pubblicato durante i festeggiamenti dell'Argentina dopo la Copa America, che aveva provocato forti polemiche per il contenuto razzista di un coro recitato negli spogliatoi.
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Un epilogo sicuramente diverso da ciò che ci si aspettava per una cessione che ha portato nelle casse del Chelsea una cifra enorme, ma che ha lasciato Xabi Alonso con una pedina in meno a centrocampo.
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