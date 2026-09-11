L'addio di Enzo Fernandez al Chelsea nasconde un retroscena che va oltre il campo da calcio. Il centrocampista argentino, trasferitosi al Manchester City nell'ultimo giorno di mercato per 125 milioni di sterline, avrebbe presentato addirittura due richieste scritte di cessione prima di riuscire a lasciare Stamford Bridge. A rivelarlo è The Sun, secondo cui alla base della decisione ci sarebbero stati anche rapporti sempre più complicati con alcuni compagni di squadra.

Il trasferimento chiude così un'esperienza segnata da aspettative elevate e prestazioni altalenanti, nonostante il talento e il ruolo da protagonista già mostrati con la Nazionale argentina, con cui ha raggiunto la seconda finale consecutiva al Mondiale di quest'estate.

Enzo Fernandez: rapporti deteriorati nello spogliatoio del Chelsea

Fernandez era ilma negli ultimi mesi il rapporto con alcuni compagni di squadra si era deteriorato al punto da spingerlo a presentare non una, ma bennel tentativo di lasciare Londra. La sua esperienza a West London è stata tutt'altro che tranquilla: il club lo ha difeso anche dopo il video che lo ritraeva mentree ha continuato a puntare su di lui in campo nonostante le tensioni e alcune dichiarazioni pubbliche consideratenella parte finale della scorsa stagione.

LONDON, INGHILTERRA - 17 MARZO: Enzo Fernández del Chelsea in azione durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Chelsea FC e Paris Saint-Germain FC allo Stamford Bridge il 17 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Una situazione particolare per un giocatore che, nonostante le difficoltà, era stato uno dei protagonisti del recente ciclo del Chelsea: 1 Conference League e 1 Coppa del mondo per club FIFA il suo bottino con i Blues in 170 presenze, segnando inoltre 31 gol e fornendo 29 assist. Il suo periodo a Londra era stato inoltre segnato da diversi episodi controversi, tra cui il video pubblicato durante i festeggiamenti dell'Argentina dopo la Copa America, che aveva provocato forti polemiche per il contenuto razzista di un coro recitato negli spogliatoi.

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Nella vicenda ha avuto un peso importante anche, che aveva già lavorato con Fernandez al Chelsea e tra i due si era instaurato un rapporto molto positivo. Dopo l'addio del tecnico italiano, il centrocampistalondinese di lasciarlo partire, non capendone le motivazioni. I contatti tra i due sarebbero proseguiti anche dopo la separazione e, una volta approdato ai Citizens, Maresca avrebbe individuato proprio Fernández come uno dei suoi principali obiettivi, vista anche l'imminente partenza diverso

Un epilogo sicuramente diverso da ciò che ci si aspettava per una cessione che ha portato nelle casse del Chelsea una cifra enorme, ma che ha lasciato Xabi Alonso con una pedina in meno a centrocampo.