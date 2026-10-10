Il Chelsea prosegue positivamente e con fiducia nel suo nuovo percorso targato Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, titolato con il Bayer Leverkusen ed esonerato precocemente al Real Madrid, ha raccolto una squadra allo sbando negli ultimi anni. Ad eccezione dei trionfi di Enzo Maresca (dimessosi dopo solo una stagione e mezza), il club londinese sta faticando a ritrovare il successo nazionale ed europeo. Tanti giocatori acquistati per prezzi folli e una programmazione spesso confusionaria. Con l'arrivo del giovane tecnico spagnolo e l'addio di Todd Boehly, i Blues possono pensare di costruire qualcosa per il futuro.

Cole Palmer is streaming LIVE... 🚨 pic.twitter.com/OhYXzV8c6P — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026

Cole Palmer rinnova col Chelsea

L'inizio di stagione, nonostante qualche battuta di arresto controe Arsenal, è stato positivo. Nella giornata di oggi, il Chelsea ha vintocontro il Bournemouth, dimostrando tutto il suo potenziale offensivo. A sorpresa è arrivata la doppietta di Jordan Henderson, unita a quella della puntae alla rete di Morgan Rogers. A orchestrare le manovre offensive del Chelsea ci ha pensato, che finalmente sta ritrovando continuità dopo i problemi avuti nelle ultime stagioni.Il talento inglese si sta riprendendo le redini della trequarti dopo alcune stagioni dopo le ombre della scorsa stagione. Cole Palmer è il numerodel Chelsea, la sua stella più luminosa. Il nazionale inglese (non chiamato in estate per la competizione Mondiale) sembra aver recuperato le sue qualità migliori, avendo iniziato cone 3 assist stagionali. La dirigenza perciò, ha deciso di dimostrargli di puntare forte su di lui per il futuro. Infatti, nella giornata di oggi, il Chelsea ha annunciato il rinnovo (fino al) del trequartista inglese sul proprio profilo social di X, attraverso un contenuto ironico che ricalca una live della piattaforma Twitch.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Cole Palmer del Chelsea reagisce insieme a Xabi Alonso, allenatore del Chelsea, mentre viene sostituito durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e AFC Bournemouth a Stamford Bridge, il 10 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

A proposito del prolungamento, Cole Palmer si è espresso così: "Il Chelsea significa molto per me e penso che il club stia andando nella giusta direzione, quindi sono felicissimo di aver firmato e ovviamente sono molto contento. Parlando con i proprietari, con i direttori sportivi e ovviamente con l'allenatore, ho ricevuto molta fiducia, quindi firmare era la cosa giusta.

Parlando anche con i giocatori, ho constatato che tutti condividono le stesse ambizioni. Credo che qui si vincano regolarmente trofei importanti e voglio far parte di questo successo, giocando un ruolo di primo piano".