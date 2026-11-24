Il difensore francese racconta il momento più difficile della sua carriera, segnato da infortuni ripetuti e lunghi stop
Il Marocco vince e festeggia in campo il passaggio ai quarti
I momenti bui di Wesley Fofana
Nella vita di un calciatore, gli infortuni rappresentano uno degli ostacoli più grandi della carriera. Non si tratta solo di un problema limitato alla sfera fisica, ma di una circostanza che mette a dura prova anche un aspetto che, dagli schermi, probabilmente si fa molta più fatica a comprendere: l'aspetto mentale. Wesley Fofana, purtroppo, lo sa molto bene. Il difensore del Chelsea ha infatti raccontato di aver seriamente considerato di ritirarsi dal calcio giocato, esasperato dai continui problemi fisici che hanno condizionato le sue ultime stagioni.
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