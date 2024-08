City, Guardiola: “Julián Álvarez? È un nostro giocatore, conto su di lui”

L'allenatore dei campioni d'Inghilterra sull'attaccante argentino: "Non c'è nessuna novità. Non ho niente da dire. Tornerà, ma ha detto alle televisioni che le decisioni saranno prese tutti insieme".

Davide Capano Redattore 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 09:20)

Il Manchester City di Guardiola affronta lo United nel derby sabato per la Supercoppa d'Inghilterra. Intanto in casa dei Citizens tiene banco il caso Julián Álvarez. Il tecnico spagnolo ne ha parlato dopo la vittoria per 4-2 in amichevole col Chelsea negli Stati Uniti.

City, Guardiola su Julián Álvarez — "Julián Álvarez è assolutamente un nostro giocatore (il contratto gli scade nel 2028, nda) - ha chiarito Guardiola nelle parole riportate dalla BBC -. Non c'è nessuna novità. Non ho niente da dire. Tornerà, conto su di lui, ma ha detto alle televisioni che le decisioni saranno prese tutti insieme. Ora deve riposare e quando si sentirà pronto a tornare, lo farà.

Pep Guardiola e Julián Álvarez (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Sono sicuro che quando tornerà lo abbraccerò e gli farò i complimenti per la Copa América, per le Olimpiadi e inizieremo a lavorare insieme. Questa è la realtà. Nel frattempo, ho milioni di cose a cui pensare, per quanto riguarda la squadra".

Pep pensa al Community Shield — Guardiola, intanto, è già proiettato al derby col Manchester United: "La prossima settimana giochiamo per il primo trofeo della stagione (il Community Shield a Wembley, ndr). Tra due settimane giochiamo di nuovo a Stamford Bridge, questa è la mia unica preoccupazione".

Pep Guardiola (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Nei giorni scorsi, inoltre, Pep aveva parlato della sua posizione contrattuale: "Ho detto che sono più vicino a lasciare, ma non che lascerò il City. Non escludo affatto di firmare un nuovo contratto con il City. Voglio essere sicuro che sia la decisione giusta, non solo per me, ma anche per i giocatori".