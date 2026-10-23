La rivolta contro Gianni Infantino perde un pezzo molto importante. La Confederazione calcistica asiatica (AFC), che si era unita rapidamente alla rivolta nata attorno al progetto di trasformare la FIFA in una società commerciale, ha deciso di tornare a sostenere il presidente nella sua corsa verso un quarto mandato. Ad ufficializzare il cambio di rotta della Federazione è stato lo sceicco Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente dell’AFC, al termine di una riunione della confederazione a Tokyo a cui ha partecipato anche lo stesso Infantino.

L’annuncio della AFC

“Riaffermiamo il nostro totale impegno a sostenere lei e la sua leadership nella sua ricerca di un altro mandato come presidente della FIFA. Ho parlato con molti membri della FIFA provenienti dal continente...” ha dichiarato lo sceicco Salman, con un dietrofront che ha profondamente sorpreso l'opposizione. “Gianni, sì, in passato abbiamo avuto dei disaccordi. Ma dobbiamo guardare avanti.”.

Il cambio di rotta arriva dopo settimane di tensione. L’AFC si era schierata insieme a UEFA e CONCACAF nel condannare il piano di Infantino, poi ritirato, con cui la FIFA intendeva creare un’entità commerciale aprendo il proprio capitale a investitori privati. Anche dopo l’abbandono del progetto, la confederazione asiatica aveva mantenuto una posizione estremamente critica, prima che diverse federazioni del continente iniziassero a esprimere apertamente il proprio sostegno al presidente in carica dal 2016.

Caricamento post Instagram...

Infantino verso il quarto mandato

Il sostegno asiatico arriva in un momento cruciale in vista delle, previste per marzo, è che al momento vedono Infantino come unico candidato ufficialmente dichiarato. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 18 novembre. L’Asia conta 46 federazioni affiliate, un numero che potrebbe rivelarsi decisivo per il presidente, ancora alle prese con l’opposizione di(55 membri) e(35 membri).