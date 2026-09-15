Ha del clamoroso quel che ha avuto luogo negli ultimi giorni al Guabirà, squadra che milita nella massima competizione della Bolivia. Due giorni fa, infatti, il club ha giocato la diciannovesima giornata di campionato contro l'Always Ready e ha perso 6-0. Questa pesante sconfitta, però, nasconde un episodio molto grave: il portiere Manuel Ferrel, prima dell'incontro, ha ricevuto minacce di morte non solo nei suoi confronti, ma anche verso sua moglie e sua madre. Per evitare qualcosa di grave, gli è stato ordinato di fare qualcosa a sfavore della sua squadra.

Il portiere del Guabirà ha ricevuto minacce di morte

Nella giornata di domenica, la squadra boliviana ha giocato il match di campionato in casa dell'Always Ready. Alla fine, quest'ultimo club ha vinto 6-0. Tuttavia, prima dell'incontro ha avuto luogo un episodio che ha del clamoroso del quale ha parlato, allenatore della squadra che ha subito la pesante sconfitta. Nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico dei Diablos Rojos ha dichiarato che Ferrel, il loro estremo difensore, prima della partita ha ricevuto una richiesta molto forte: se non avesseo non avesse pagato una certa, avrebbe dovuto dire addio a sua moglie e sua madre dato che sarebbero state

Durante il primo tempo del match, la squadra proveniente da Montero ha subito tre reti dal 17' al 35'. Pochi minuti dopo, Eguez ha preso la decisione di togliere dal campo Ferrel per far spazio a Jorge Arauz. Tuttavia, l'Always Ready ha segnato altri due gol negli ultimi minuti della prima metà di gara per poi segnare il sesto al minuto 88.

🚨 HALLUCINANT ce qu'il s'est passé en Bolivie ! 🇧🇴😳



Avant le match face à Always Ready, le gardien de Guabirá Manuel Ferrel aurait reçu des MENACES DE MORT et l'a annoncé en conférence de presse ! ☠️



Selon son entraîneur, il devait payer une ÉNORME somme d'argent ou laisser… — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 14, 2026

Adesso sia lache lastanno indagando sull'accaduto tra la partita e la gravissima denuncia pubblica da parte di Eguez ed i giocatori del Guabirà. L'allenatore ha dichiarato che il portiere, prima della gara, ha parlato sia alla squadra che allo staff tecnico delle minacce ricevute. Ovviamente, le parti indagheranno anche sulla possibiledella partita. Infatti , si potrebbe ipotizzare anche alla volontarietà da parte di Ferrel di subire tre gol per salvare le vite dei suoi cari.