Le lunghe carriere regionali non vengono dimenticate facilmente: il club asturiano ha così deciso di rendere omaggio ad una leggenda della regione spagnola

Pietro Rusconi
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Nel mondo del calcio, la carriera di un giocatore professionista è estremamente breve. C'è chi è baciato da Dio e ha un'ossessione maniacale per il corpo come Cristiano Ronaldo e c'è chi dice addio al pallone molto in fretta come Glasner o Hurzeler. Di solito i portieri hanno una longevità maggiore per via del minor logorio atletico e del ruolo fondamentale che gioca l'esperienza. Gigi Buffon e Manuel Neuer sono gli ultimi esempi di quanto l'età avanzata sia irrilevante per poter dimostrare di essere un grande portiere. Tuttavia, i mancati ritiri degli estremi difensori non accadono solo nel calcio mainstream. È il caso della terza divisione spagnola, dove il CD Colunga ha intenzione di far debuttare Angel Mateos, portiere spagnolo di 70 anni.

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Il CD Colunga e il primato di Angel Mateos

Domenica 3 maggio alle ore 17 in punto, sul campo dello Stadio Municipale di Santianes verrà stabilito un nuovo record storico. Il CD Colunga, club asturiano di terza divisione spagnola, renderà omaggio a Angel Mateos, 70enne portiere spagnolo. L'iniziativa è nata dai dirigenti della squadra spagnola, Santi Garcia-Barrero e Keith Thompson, al fine di riconoscere la grande carriera del calciatore che ha giocato fino a oltre 40 anni in Terza Divisione.

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A proposito del portiere, ha parlato il mister del CD Colunga: "Penso che sia fantastico, è rivoluzionario. Dimostra che il calcio è intergenerazionale. L'idea è che giochi un po' questo fine settimana, magari i primi minuti. Non abbiamo nulla da giocarci, Praviano nemmeno, quindi non daremo fastidio a nessuno dei nostri avversari. Angel l'ho visto in buona forma".

Angel Mateos infatti ha superato la visita medica della Federazione Asturiana e può dunque essere ufficialmente tesserato. Il prossimo record-man ha iniziato nell'Estudiantil de Figaredo, poi è passato al Deportivo Turon accrescendo la sua fama come portiere di fama nella sua regione. In seguito ha giocato per il Caudal Deportivo de Mieres (Segunda B nel 1987-88) e per il Hermanos Antuna, per poi ritirarsi a 43 anni al Santiago de Aller.

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