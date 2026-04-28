Nel mondo del calcio, la carriera di un giocatore professionista è estremamente breve. C'è chi è baciato da Dio e ha un'ossessione maniacale per il corpo come Cristiano Ronaldo e c'è chi dice addio al pallone molto in fretta come Glasner o Hurzeler. Di solito i portieri hanno una longevità maggiore per via del minor logorio atletico e del ruolo fondamentale che gioca l'esperienza. Gigi Buffon e Manuel Neuer sono gli ultimi esempi di quanto l'età avanzata sia irrilevante per poter dimostrare di essere un grande portiere. Tuttavia, i mancati ritiri degli estremi difensori non accadono solo nel calcio mainstream. È il caso della terza divisione spagnola, dove il CD Colunga ha intenzione di far debuttare Angel Mateos, portiere spagnolo di 70 anni.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 19 APRILE: Manuel Neuer del Bayern Monaco osserva la partita seduto in panchina durante l'incontro di Bundesliga tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Allianz Arena il 19 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

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Il CD Colunga e il primato di Angel Mateos

Domenica 3 maggio alle ore 17 in punto, sul campo dello Stadio Municipale diverrà stabilito un nuovo record storico. Il CD Colunga, club asturiano di terza divisione spagnola, renderà omaggio a Angel Mateos, 70enne portiere spagnolo. L'iniziativa è nata dai dirigenti della squadra spagnola, Santi Garcia-Barrero e Keith Thompson, al fine di riconoscere la grande carriera del calciatore che ha giocato fino a oltre 40 anni in Terza Divisione.

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A proposito del portiere, ha parlato il mister del CD Colunga: "Penso che sia fantastico, è rivoluzionario. Dimostra che il calcio è intergenerazionale. L'idea è che giochi un po' questo fine settimana, magari i primi minuti. Non abbiamo nulla da giocarci, Praviano nemmeno, quindi non daremo fastidio a nessuno dei nostri avversari. Angel l'ho visto in buona forma".

Se viene un hecho sin precedentes en Tercera Federación.



El portero “juvenil” Ángel Mateos, de 70 AÑOS, ha tramitado su ficha con el Colunga para disputar el próximo partido frente al Praviano en la 3RFEF de Asturias. Su último equipo fue en la 93/94.



El @CDColunga_ -… pic.twitter.com/sW5HmswkbY — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) April 28, 2026

Angel Mateos infatti ha superato la visita medica della Federazione Asturiana e può dunque essere ufficialmente tesserato. Il prossimo record-man ha iniziato nell'Estudiantil de Figaredo, poi è passato al Deportivo Turon accrescendo la sua fama come portiere di fama nella sua regione. In seguito ha giocato per il Caudal Deportivo de Mieres (Segunda B nel 1987-88) e per il Hermanos Antuna, per poi ritirarsi a 43 anni al Santiago de Aller.

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