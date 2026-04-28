Le lunghe carriere regionali non vengono dimenticate facilmente: il club asturiano ha così deciso di rendere omaggio ad una leggenda della regione spagnola
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Nel mondo del calcio, la carriera di un giocatore professionista è estremamente breve. C'è chi è baciato da Dio e ha un'ossessione maniacale per il corpo come Cristiano Ronaldo e c'è chi dice addio al pallone molto in fretta come Glasner o Hurzeler. Di solito i portieri hanno una longevità maggiore per via del minor logorio atletico e del ruolo fondamentale che gioca l'esperienza. Gigi Buffon e Manuel Neuer sono gli ultimi esempi di quanto l'età avanzata sia irrilevante per poter dimostrare di essere un grande portiere. Tuttavia, i mancati ritiri degli estremi difensori non accadono solo nel calcio mainstream. È il caso della terza divisione spagnola, dove il CD Colunga ha intenzione di far debuttare Angel Mateos, portiere spagnolo di 70 anni.
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Il CD Colunga e il primato di Angel MateosDomenica 3 maggio alle ore 17 in punto, sul campo dello Stadio Municipale di Santianes verrà stabilito un nuovo record storico. Il CD Colunga, club asturiano di terza divisione spagnola, renderà omaggio a Angel Mateos, 70enne portiere spagnolo. L'iniziativa è nata dai dirigenti della squadra spagnola, Santi Garcia-Barrero e Keith Thompson, al fine di riconoscere la grande carriera del calciatore che ha giocato fino a oltre 40 anni in Terza Divisione.
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A proposito del portiere, ha parlato il mister del CD Colunga: "Penso che sia fantastico, è rivoluzionario. Dimostra che il calcio è intergenerazionale. L'idea è che giochi un po' questo fine settimana, magari i primi minuti. Non abbiamo nulla da giocarci, Praviano nemmeno, quindi non daremo fastidio a nessuno dei nostri avversari. Angel l'ho visto in buona forma".
Se viene un hecho sin precedentes en Tercera Federación.— ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) April 28, 2026
El portero “juvenil” Ángel Mateos, de 70 AÑOS, ha tramitado su ficha con el Colunga para disputar el próximo partido frente al Praviano en la 3RFEF de Asturias. Su último equipo fue en la 93/94.
El @CDColunga_ -… pic.twitter.com/sW5HmswkbY
Angel Mateos infatti ha superato la visita medica della Federazione Asturiana e può dunque essere ufficialmente tesserato. Il prossimo record-man ha iniziato nell'Estudiantil de Figaredo, poi è passato al Deportivo Turon accrescendo la sua fama come portiere di fama nella sua regione. In seguito ha giocato per il Caudal Deportivo de Mieres (Segunda B nel 1987-88) e per il Hermanos Antuna, per poi ritirarsi a 43 anni al Santiago de Aller.
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