Domenica 8 novembre, alle 12:00, il Brondby entra al Parken per il New Firm, il derby con il Copenaghen, la partita che la Danimarca calcistica aspetta tutto l’anno. I gialloblù arrivano con il vento in poppa: il 2-0 all’AGF, un posto nei quarti di Coppa e la sensazione di essere tornati in corsa per le medaglie. Ma il Copenaghen è secondo in classifica, sette punti più su, e nel primo derby stagionale, a settembre, ha vinto 1-0. Prima del fischio d’inizio c’è però un’altra partita, giocata fuori dal campo e con molto meno rumore.

Nel 2023, dopo l’arrivo di una proprietà americana e un boicottaggio del tifo, i tifosi hanno ottenuto dal club un contratto con valore legale su tre cose: il giallo e il blu, il nome e lo stemma, lo stadio. Il presidente della Fanafdelingen, la loro associazione, lo definì senza pari a livello internazionale. Cosa promette davvero quel documento? Dove finisce la promessa e dove comincia l’eccezione? E, soprattutto, che cosa non è mai passato nelle mani dei tifosi?

Giallo e blu: quanto è davvero vincolante l’impegno

Il documento si chiama Aftale om kultur og arv, "accordo su cultura ed eredità". Lo firmano la società Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S e la Fanafdelingen, l’associazione dei tifosi nata dall’unione di Alpha, Brondby Support e Svinget. La clausola 2.1.1 dice che continuerà a giocare in giallo e blu, salvo quanto richiesto dalla Divisionsforeningen, la lega danese, o da leggi e regolamenti.

Quanto spazio resta alla fantasia commerciale? Il contratto non fissa tonalità, proporzioni o disegni e non regola in dettaglio seconde maglie e divise speciali. L’unica deroga espressa è regolamentare, non commerciale. Il club può sperimentare sui dettagli, ma non può abbandonare i colori per una scelta di marketing. La tribuna est lo mostra bene. Dal 1° gennaio 2026 si chiama Boozt-tribunen e porta i loghi dello sponsor, ma è stata ridisegnata nei colori del club.

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Perché tanta cura per un colore? Il testo descrive il Brondby come una comunità fatta di una squadra e di un’istituzione culturale. Il giallo e il blu sono il codice visivo di quella comunità: li riconosci sugli spalti, sui treni, nelle sciarpe. Cambiarli sarebbe una mossa di brand, ma anche una rottura con chi quel codice lo indossa da oltre sessant’anni.

Nome e stemma: l’unica clausola senza eccezioni

La clausola 2.1.3 è la più secca di tutto il testo: il Brondby non cambierà il nome del club né il logo. Non ci sono deroghe, a differenza di colori e stadio. Il club non promette di valorizzare i simboli, si impegna a non toccarli. Se lo facesse, la controversia finirebbe davanti a un collegio arbitrale.

La tutela copre nome ed emblema, non tutto ciò che li circonda. Il nome dello stadio compare solo nella dichiarazione d’intenti, il secondo documento non vincolante. Lì il club riconosce che quel nome è un simbolo importante della sua storia. Se cercherà uno sponsor, lo farà con il massimo rispetto per eredità e brand e incontrerà un rappresentante dei tifosi e i vertici della Fanafdelingen per ascoltarne il parere. È un confronto, non un diritto di blocco.

BRUGES, BELGIO - 31 LUGLIO: I tifosi del Brøndby mostrano il loro sostegno incitando, cantando e sventolando fumogeni durante la partita di andata del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League tra Club Brugge KV e Brøndby IF, disputata il 31 luglio 2014 allo stadio Jan Breydel a Bruges, in Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Così identità e business convivono: il contratto non vieta sponsor, ricavi e investimenti. Nella stessa dichiarazione d’intenti il club si impegna anche a una strategia commerciale responsabile e a cercare le migliori operazioni economiche, per esempio nelle cessioni dei giocatori. Nome e logo restano fuori dal tavolo, il resto è negoziabile.

Lo stadio: la clausola che tiene il Brondby a casa

È la clausola più importante per il rapporto con il territorio. La 2.1.2 stabilisce che, salvo leggi e regolamenti, ilgiocherà in casa al, nella sede attuale, oppure in un nuovo impianto nel comune di Brondby o nelle zone vicine. La 2.1.4 aggiunge che il personale amministrativo deve lavorare e avere la direzione quotidiana nel comune, salvo il lavoro da remoto. Il legame è storico.

L’eccezione riguarda la costruzione di un nuovo stadio. In quel caso il club potrà giocare per un periodo in un impianto sostitutivo, finché i lavori non finiscono. Il testo non dice dove né per quanto tempo. È una cornice precisa, non un potere di veto generale. I tifosi non decidono le scelte del club. Possono nominare un consigliere nel consiglio di amministrazione, soggetto all’approvazione degli azionisti, e hanno incontri periodici con la dirigenza. L’accordo non è disdettabile finché Global Football Holdings, il gruppo americano di maggioranza, mantiene il controllo.

BRØNDBY, DANIMARCA - 14 AGOSTO: Una veduta generale del Brøndby Stadion durante l'amichevole internazionale tra Cile e Iraq, disputata il 14 agosto 2013 a Brøndby, in Danimarca. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Dal contratto al Parken

Con il contratto in mano, domenica si nota una cosa: delle tre clausole ne vedremo in scena solo due. Colori e stemma saranno in campo, lo stadio no. Il Parken dista una dozzina di chilometri da Brondby, ma è l’unico posto in cui non c’è nulla da proteggere, perché la clausola riguarda le partite in casa. Nella tana del rivale i gialloblù sono ospiti per contratto e per natura.

È qui che il patto mostra il suo limite, e forse la sua verità. Mette per iscritto ciò che si può scrivere: un colore, un nome, un indirizzo. Quello che non si può firmare, cioè il rumore e la presenza di una curva, è ciò che nel 2023 i tifosi più accesi avevano ritirato dagli spalti come arma di pressione. Quella curva ha fama di essere tra le più calde in trasferta del calcio danese. Domenica alle 12:00 si vedrà quanto di quell’identità non ha bisogno di clausole per esistere.