Il Manchester United cade sotto i colpi del Como e rivive una delle notti più amare della propria storia europea. Al Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas si impone con un clamoroso 4-1, trascinata dalla doppietta di Nico Paz e da una prestazione collettiva che mette a nudo tutte le fragilità dei Red Devils. Un risultato che assume un significato particolare se inserito nella storia delle sconfitte più pesanti del club inglese in Champions League: il Como entra in una speciale galleria di avversari capaci di infliggere allo United serate difficili da dimenticare.

Dal Barcellona di Cruijff al Como: la classifica delle peggiori sconfitte europee dello United

Per capire la portata del risultato del Sinigaglia bisogna tornare indietro nel tempo. Nella stagione 1994/95, il Manchester United affrontò il Barcellona guidato dae persein Champions League. Una sconfitta ancora più pesante per scarto rispetto al 4-1 incassato contro il Como. In quella squadra catalana, allora centrocampista e futuro allenatore destinato a lasciare un segno profondo nel calcio europeo.

La storia europea dei Red Devils comprende altre sconfitte dolorose. Nel 2018/19, sempre contro il Barcellona, gli inglesi persero 3-0 nella gara di ritorno dei quarti di finale, dopo aver già ceduto all'andata. Nel 2006/07 fu invece il Milan a imporsi con lo stesso punteggio nella semifinale di ritorno, ribaltando il confronto e conquistando l'accesso alla finale. Anche il Fenerbahce, nella stagione 2004/05, inflisse allo United un 3-0, mentre nel 2002/03 fu il Maccabi Haifa a vincere con lo stesso risultato nella fase a gironi.

La sequenza dei risultati evidenzia quanto sia difficile per un club della tradizione del Manchester United accettare sconfitte di questo genere. Ecco i precedenti più significativi riportati nella ricostruzione storica:

Barcellona-Manchester United 4-0 — Champions League 1994/95.Como-Manchester United 4-1 — Champions League 2026/27.Barcellona-Manchester United 3-0 — Champions League 2018/19.Milan-Manchester United 3-0 — Champions League 2006/07.Fenerbahce-Manchester United 3-0 — Champions League 2004/05.Maccabi Haifa-Manchester United 3-0 — Champions League 2002/03.

Il dato da sottolineare è che il 4-1 di Como rientra tra le sconfitte più pesanti dello United nella competizione per differenza reti, ma non supera il 4-0 subito contro il Barcellona nel 1994/95. Il confronto con Cruijff resta comunque inevitabile: entrambe le partite raccontano di una squadra inglese incapace di contenere un avversario tecnicamente superiore nella serata decisiva. Il risultato lariano si inserisce così in una tradizione di notti europee nelle quali il prestigio della maglia non è bastato a evitare una caduta fragorosa.

BARCELLONA, SPAGNA – 16 SETTEMBRE: l'allenatore del Barcellona Johan Cruijff osserva la partita durante il primo turno di Champions League tra FC Barcelona e Viking Stavanger, disputata allo stadio Camp Nou il 16 settembre 1992 a Barcellona, in Spagna. (Foto di Bongarts/Getty Images)

Fabregas costruisce un Como ambizioso: una vittoria che vale più dei tre punti

Il successo contro il Manchester United porta il Como adella fase campionato di Champions League. Dopo la vittoria per 4-1 contro il Lipsia all'esordio e la sconfitta per 3-2 sul campo del Feyenoord, la squadra lombarda ritrova immediatamente la strada del successo con una prestazione che rafforza le ambizioni europee del progetto.

Il merito di Cesc Fabregas è aver dato alla squadra un'identità riconoscibile. Il Como cerca il possesso, costruisce con pazienza e attacca gli spazi senza rinunciare alla propria proposta anche contro avversari di maggiore esperienza internazionale. Contro lo United, questa filosofia ha funzionato dall'inizio alla fine: il gol immediato di Nico Paz ha aperto la strada, mentre le reti successive hanno premiato la capacità dei padroni di casa di mantenere alta l'intensità e sfruttare le debolezze avversarie.

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Naturalmente,. Ma il 4-1 del Sinigaglia rappresenta un segnale importante e conferma la crescita di una società che vuole ritagliarsi uno spazio nel calcio europeo. Per il Manchester United resta una notte da dimenticare, con una sconfitta che si aggiunge a una lista di risultati dolorosi. Per Fabregas e i suoi giocatori, invece, è una vittoria di prestigio. Il paragone con il Barcellona di Cruijff offre, ma il Como ha soprattutto dimostrato di poter scrivere una pagina tutta sua.