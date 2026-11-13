Dietro i gol e le copertine della Premier League, si nasconde un intricato labirinto legale che rischia di costare carissimo a Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese si trova al centro di un braccio di ferro giudiziario che si trascina da diversi anni ed è ora sfociato in ipoteche immobiliari e accuse di falsificazione. L'ex legale di Mateta, Pierre-Henri Bovis, reclama a gran voce una cifra considerevole: 540.000 euro di parcelle non saldate, legate a un rinnovo contrattuale risalente ai tempi in cui il calciatore giocava in Germania. Una vicenda complessa che ha già visto ribaltamenti di fronte nei tribunali parigini e che culminerà in un'udienza decisiva fissata per la primavera del 2027: tutti gli aggiornamenti sul caso.

L'accordo tra Mateta e il Mainz

Per comprendere i contorni di questa vicenda serve fare un passo indietro al 2018. In quel periodo, l'avvocato Bovis aveva iniziato a gestire gli affari legali dell'attaccante. L'anno successivo, il rapporto si era evoluto anche nella gestione sportiva, con un accordo che garantiva al legale il 10% sui guadagni del calciatore. La miccia dello scandalo risiede nel rinnovo biennale che Mateta firmò con il Mainz nel giugno del 2019. Secondo Bovis, quell'operazione gli dà diritto a 540.000 euro, una cifra mai versata dal giocatore, che ha poi cambiato procura nel luglio 2020 affidandosi a Paul Latouche: l'agente che ha poi curato il trasferimento al Crystal Palace nel 2021.

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La denuncia dell'ex agente di Mateta

Il percorso giudiziario è stato ricco di colpi di scena. Dopo svariati solleciti caduti nel vuoto, l'ex avvocato aveva inizialmente ottenuto ragione davanti all'Ordine degli Avvocati di Parigi, che aveva convocato Mateta a saldare il debito. Una vittoria durata pochissimo: nel 2023, la Corte d'Appello parigina ha ribaltato la decisione. Il cuore del dibattito ruota attorno alla validità e alle tempistiche del contratto sportivo: gli attuali rappresentanti del calciatore sostengono che il documento sia irregolare e retrodatato per coprire il rinnovo col Mainz, mentre Bovis ribatte di averlo depositato presso la Federazione francese con tempistiche regolari.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: (NOTA DELL'EDITORE: Effetti di tonalità sono stati applicati a questa immagine.) Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Crystal Palace FC all'American Express Stadium il 18 ottobre 2026 a Brighton, in Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Come riportato da L'Équipe, Mateta ha provato un'offensiva penale denunciando l'ex legale per falsificazione, ma l'esposto è stato rapidamente archiviato. Per tutta risposta, Bovis ha piazzato un'ipoteca provvisoria sull'appartamento parigino del centravanti, una mossa che il giocatore ha cercato di far rimuovere, incassando però un rifiuto dai giudici. Per l'attaccante del Palace, reduce da un'estate segnata da forti turbolenze contrattuali col club londinese e da un fastidioso infortunio muscolare al bicipite femorale, i grattacapi non sembrano essere conclusi.