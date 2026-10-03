Dopo oltre un anno lontano dal gol, Maroan Sannadi torna ad essere protagonista con la maglia dell'Athletic Bilbao. Una rete decisiva nel derby 'basco' contro la Real Sociedad gli permette di sbloccare il proprio momento personale e di consegnare agli spagnoli il primo trofeo stagionale.

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Athletic, Maroan decide il derby: un digiuno durato oltre un anno

L'conquista la decima edizione della 'Euskal Harris Txapela', la, superando per 1-0 lanella finale disputata ieri allo Stadio Anoeta di San Sebastian. A decidere l'incontro è statoautore della rete al 58' con un precisoin tuffo, sulla punizione calciata dal compagno Robert Navarro. La formazione allenata daha mostrato una maggioreper gran parte della partita, riuscendo a creare diverse occasioni da rete: già nel primo tempo, proprio Maroan aveva sfiorato il vantaggio con una conclusione terminata vicino alla traversa, mentre un gol di Johaneko era stato annullato per un fallo di mano.

La rete contro la Real Sociedad, assume un significato particolare per l'attaccante classe 2001, nato a Vitoria-Gasteiz: Maroan, infatti, non trovava la via del gol dal 17 agosto 2025, quando aveva segnato contro il Siviglia in campionato. Il suo ritorno al gol arriva quindi dopo più di un anno e rappresenta un momento importante nel suo percorso con la squadra basca. Arrivato all'Athletic nel mercato invernale della stagione 2024/25, dopo essersi messo in mostra con il Barakaldo, il centravanti aveva realizzato due reti nelle sue prime 36 presenze ufficiali con il club, prima della finale di Anoeta: il gol siglato nel derby, può rappresentare quindi un punto di svolta per il 25enne.

BILBAO, SPAGNA - 17 AGOSTO: Maroan Sannadi dell'Athletic Club festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Sevilla FC all'Estadio de San Mames il 17 agosto 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Athletic superiore, la Txapela torna a Bilbao

Nella ripresa i rojiblancos hanno intensificato la pressione, trovando ilcon la giocata decisiva di, mentre la Real Sociedad ha provato a, ma il portiere del Bilbao non è stato chiamato a interventi particolarmente impegnativi. Dall'altra parte, l'estremo difensore Marrero, si è distinto con alcune parate che hanno impedito agli ospiti diil risultato. La sfida, disputata da ambo le parti senza diversi nazionali impegnati con le rispettive selezioni, si è perciò conclusa con ildell'davanti a quasi 9700 spettatori: per il Bilbao, inoltre, si tratta dellaCoppa dei Baschi, diventando la squadra con più successi nella competizione.