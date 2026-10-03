Maroan Sannadi firma di testa il gol decisivo contro la Real Sociedad e consegna all'Athletic Bilbao la Coppa, interrompendo un lungo digiuno realizzativo
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Dopo oltre un anno lontano dal gol, Maroan Sannadi torna ad essere protagonista con la maglia dell'Athletic Bilbao. Una rete decisiva nel derby 'basco' contro la Real Sociedad gli permette di sbloccare il proprio momento personale e di consegnare agli spagnoli il primo trofeo stagionale.
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Athletic, Maroan decide il derby: un digiuno durato oltre un annoL'Athletic Bilbao conquista la decima edizione della 'Euskal Harris Txapela', la Coppa dei Paesi Baschi, superando per 1-0 la Real Sociedad nella finale disputata ieri allo Stadio Anoeta di San Sebastian. A decidere l'incontro è stato Maroan Sannadi, autore della rete al 58' con un preciso colpo di testa in tuffo, sulla punizione calciata dal compagno Robert Navarro. La formazione allenata da Edin Terzic ha mostrato una maggiore iniziativa per gran parte della partita, riuscendo a creare diverse occasioni da rete: già nel primo tempo, proprio Maroan aveva sfiorato il vantaggio con una conclusione terminata vicino alla traversa, mentre un gol di Johaneko era stato annullato per un fallo di mano.
La rete contro la Real Sociedad, assume un significato particolare per l'attaccante classe 2001, nato a Vitoria-Gasteiz: Maroan, infatti, non trovava la via del gol dal 17 agosto 2025, quando aveva segnato contro il Siviglia in campionato. Il suo ritorno al gol arriva quindi dopo più di un anno e rappresenta un momento importante nel suo percorso con la squadra basca. Arrivato all'Athletic nel mercato invernale della stagione 2024/25, dopo essersi messo in mostra con il Barakaldo, il centravanti aveva realizzato due reti nelle sue prime 36 presenze ufficiali con il club, prima della finale di Anoeta: il gol siglato nel derby, può rappresentare quindi un punto di svolta per il 25enne.
Athletic superiore, la Txapela torna a BilbaoNella ripresa i rojiblancos hanno intensificato la pressione, trovando il vantaggio con la giocata decisiva di Maroan, mentre la Real Sociedad ha provato a reagire, ma il portiere del Bilbao non è stato chiamato a interventi particolarmente impegnativi. Dall'altra parte, l'estremo difensore Marrero, si è distinto con alcune parate che hanno impedito agli ospiti di ampliare il risultato. La sfida, disputata da ambo le parti senza diversi nazionali impegnati con le rispettive selezioni, si è perciò conclusa con il successo dell'Athletic davanti a quasi 9700 spettatori: per il Bilbao, inoltre, si tratta della quarta Coppa dei Baschi, diventando la squadra con più successi nella competizione.
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