Questa notte alle ore 3 italiane, la Corea del Sud scenderà in campo contro i padroni di casa del Messico nella partita valida per la seconda giornata della fase a girone. Con una eventuale vittoria, dopo quella contro la Repubblica Ceca, la squadra di Hong Myung-bo si metterebbe in tasca la qualificazione agli ottavi di finale, ma nelle ultime ore le Tigri hanno dovuto vedersela con un altro avversario: la stampa.

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Corea del Sud, critiche a Son. La Federazione risponde: "Rispetto per i giocatori"

⛔️🇰🇷 Corea del Sur CANCELÓ ENTREVISTAS CON LOS PERIODISTAS DE SU PAÍS en pleno Mundial, tras FILTRARSE AUDIOS DE LA PRENSA CRITICANDO A HEUNG-MIN SON.



⚠️ Todo ocurrió en pleno entrenamiento, luego de que un periodista CUESTIONE el servicio militar que hizo el jugador SIN DARSE… pic.twitter.com/DLLRUXsRU0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

Dopo la vittoria contro la(2-1), la Corea del Sud si prepara a scendere in campo contro il, questa notte alle 3 ora italiana, per la seconda giornata della fase a gironi. Alla vigilia della partita, però, la squadra di Hongè finita al centro dell'attenzione per la vicenda che ha coinvolto il capitano. L'ex, infatti, è stato nelle ultime ore preso di mira dalla stampa sud coreana a seguito del suo mancato svolgimento della leva limitare.

Il classe '92, in realtà, ha ottenuto regolarmente l'esenzione dai tradizionali 21 mesi di leva grazie al successo conquistato con la Corea del Sud nella Coppa d'Asia del 2018, completando comunque il previsto addestramento alternativo con i Marines. A causa della situazione che si era fatta troppo delicata, la Federazione calcistica coreana ha deciso di intervenire in difesa del loro leader. Tramite un comunicato ufficiale, l'organismo federale ha ribadito il loro rispetto nei confronti del lavoro dei media, ma che tale rispetto deve essere a sua volta reciproco nei confronti della squadra.

KAZAN, RUSSIA - 27 GIUGNO: Son Heung-Min della Corea del Sud festeggia dopo la partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 tra Corea del Sud e Germania alla Kazan Arena il 27 giugno 2018 a Kazan, Russia. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Di seguito il comunicato: "La recente diffusione di conversazioni inappropriate tra alcuni giornalisti presso il centro di allenamento ha causato grande shock e delusione alla squadra. La Federazione calcistica coreana rispetta l'attività giornalistica e il ruolo dei media. Tuttavia, il lavoro giornalistico sul campo deve essere condotto nel rispetto e nella fiducia reciproci, e il rispetto e la tutela dei giocatori devono avere la priorità".

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