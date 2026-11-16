Il Corinthians prende posizione dopo quanto accaduto nella finale del Paulista femminile Under 20, disputata domenica 15 novembre ad Araraquara contro la Ferroviária. La società brasiliana ha pubblicato una nota ufficiale per esprimere la propria condanna nei confronti degli episodi di violenza segnalati durante la partita, indicando anche la presunta responsabile delle aggressioni.

Nel comunicato, il club ha ribadito la necessità di tutelare le proprie atlete e i componenti dello staff tecnico, sottolineando come comportamenti di questo tipo non possano trovare spazio nel mondo dello sport, soprattutto in una competizione dedicata alla crescita delle giovani calciatrici.

la nota ufficiale del Corinthians: "Non tollereremo alcuna forma di violenza"

"Lo Sport Club Corinthians Paulista manifesta il proprio fermo ripudio per le aggressioni compiute dall'atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, dell'Associação Ferroviária de Esportes, durante la finale del Paulista femminile Under 20". È questo il passaggio con cui il club ha aperto la propria nota, prendendo posizione su quanto accaduto nel corso della partita.

Nel comunicato, la società ha poi ribadito la propria contrarietà a qualsiasi episodio di questo tipo, definendo inammissibile qualsiasi manifestazione di violenza nell'ambiente sportivo e sottolineando come simili comportamenti siano in contrasto con i principi di rispetto, disciplina e spirito sportivo che dovrebbero caratterizzare tutte le competizioni, soprattutto quelle dedicate alla formazione delle giovani atlete.

LONDRA, INGHILTERRA - 1° FEBBRAIO: Beth Mead, dell'Arsenal, tira in porta durante la finale della FIFA Women's Champions Cup 2026 tra Arsenal Women FC e SC Corinthians, disputata all'Arsenal Stadium il 1° febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

La società ha quindi annunciato l'intenzione di intervenire anche sul piano legale e sportivo, mettendo nero su bianco le prossime iniziative: "Il club adotterà le misure legali e sportive necessarie, tra cui la presentazione di una denuncia alle autorità di polizia e la presentazione di una protesta formale alla Federação Paulista de Futebol (FPF), chiedendo il dovuto accertamento dei fatti e l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento".

Nota oficial - Incidentes na final do Paulista F Sub-20



O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu repúdio às agressões praticadas pela atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, da Associação Ferroviária de Esportes, durante a final do Paulista F Sub-20, disputada neste domingo… pic.twitter.com/fPs3hjYC1i — Corinthians (@Corinthians) November 15, 2026

In chiusura, il Corinthians ha ribadito la propria linea: "Non tollereremo alcuna forma di violenza e agiremo con fermezza in tutte le sedi necessarie per difendere le nostre atlete e i componenti del nostro staff tecnico".