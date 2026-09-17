NXTPlay è stata presentato da Thibaut Courtois agli addetti ai lavori in occasione del World Football Summit di Madrid. Il portiere del Real Madrid, a margine dell'evento, ha parlato della piattaforma di investimenti, nata dalla collaborazione con Gonzalo Vila. L'estremo difensore ha dimostrato la sua visione imprenditoriale parlando del progetto.

NXTPlay: le idee di Courtois

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. Thibaut Courtois ha dimostrato al mondo intero, durante il World Football Summit di Madrid, che le sue abilità vanno ben oltre quelle tra i pali. L'evento - il più importante a livello mondiale per quanto riguarda l'interazione tra business e calcio -. Il progetto è nato dalle menti del portiere belga e Gonzalo Vila, investitore ed esperto di marketing. L'idea è chiara:Come riporta Forbes, il portiere ha spiegato la sua visione a margine della presentazione. Il primo punto che il belga ha affrontato è come i suoi colleghi vedono NXTPlay: "Alcuni sono più interessati, altri condividono una determinata visione e a volte bisogna parlare con il loro entourage. Spesso, però,". Ha poi aggiunto: "Altri hanno accordi con i brand e sono meno interessati agli investimenti, ma penso che,".

Fondamentale secondo l'estremo difensore, è la leadership. "La leadership è importante, così come saper delegare e circondarsi di persone che capiscono ciò che stai facendo". E a chi pensa Courtois, se sente la parola leader? "Ho imparato da persone come Ancelotti e Mourinho, che sono molto diversi tra loro ma sono entrambi grandi leader e sanno come costruire una squadra. Questo è il nostro obiettivo: costruire un dream team".

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Thibaut Courtois del Real Madrid festeggia al termine della partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata allo stadio Santiago Bernabéu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il portiere ha poi parlato del Genk: il club belga, nel quale Thibaut è cresciuto, è subito entrato a far parte del progetto. "È stata una sensazione incredibile. Devo tutto a loro e allo straordinario settore giovanile che mi ha aiutato a diventare la persona e il portiere che sono oggi". Per poi concludere: "Vogliamo aiutare squadre come il Genk a diventare protagoniste del campionato belga. Guardiamo al Club Brugge come alla squadra da battere, considerando i suoi investimenti e l’ampliamento dello stadio, ma crediamo di poter competere".