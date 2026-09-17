Non solo il campo dal gioco. Il calcio, per Thibaut Courtois, è molto di più. Il portiere ha presentato il suo nuovo progetto
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NXTPlay è stata presentato da Thibaut Courtois agli addetti ai lavori in occasione del World Football Summit di Madrid. Il portiere del Real Madrid, a margine dell'evento, ha parlato della piattaforma di investimenti, nata dalla collaborazione con Gonzalo Vila. L'estremo difensore ha dimostrato la sua visione imprenditoriale parlando del progetto.
NXTPlay: le idee di CourtoisNon un semplice portiere. Thibaut Courtois ha dimostrato al mondo intero, durante il World Football Summit di Madrid, che le sue abilità vanno ben oltre quelle tra i pali. L'evento - il più importante a livello mondiale per quanto riguarda l'interazione tra business e calcio - ha ospitato la presentazione di NXTPlay. Il progetto è nato dalle menti del portiere belga e Gonzalo Vila, investitore ed esperto di marketing. L'idea è chiara: creare un ecosistema che unisce sport, media e tecnologia, e rendere gli atleti proprietari di quote di progetti innovativi.
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Fondamentale secondo l'estremo difensore, è la leadership. "La leadership è importante, così come saper delegare e circondarsi di persone che capiscono ciò che stai facendo". E a chi pensa Courtois, se sente la parola leader? "Ho imparato da persone come Ancelotti e Mourinho, che sono molto diversi tra loro ma sono entrambi grandi leader e sanno come costruire una squadra. Questo è il nostro obiettivo: costruire un dream team".
Il portiere ha poi parlato del Genk: il club belga, nel quale Thibaut è cresciuto, è subito entrato a far parte del progetto. "È stata una sensazione incredibile. Devo tutto a loro e allo straordinario settore giovanile che mi ha aiutato a diventare la persona e il portiere che sono oggi". Per poi concludere: "Vogliamo aiutare squadre come il Genk a diventare protagoniste del campionato belga. Guardiamo al Club Brugge come alla squadra da battere, considerando i suoi investimenti e l’ampliamento dello stadio, ma crediamo di poter competere".
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