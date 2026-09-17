Negli ultimi giorni, il Real Madrid che ha come presidente Florentino Perez ha dovuto risolvere una questione che ha portato ad una polemica. Infatti, durante l'ultima giornata della Liga Spagnola 2026/2027 disputata nei giorni scorsi, i club hanno indossato una maglia con la scritta "Siamo tutti ceutani". Ciò fa riferimento al sostegno nei confronti della città di Ceuta, che ha vivendo un periodo negativo a causa dell'arrivo di circa 70mila migranti marocchini. Tuttavia, prima della partita contro l'Elche, ci sono stati dei giocatori del Real che hanno scelto di non indossare la maglia o di non far vedere la scritta per intero. Ciò ha sollevato una polemica e, per risolverla, il presidente dei Blancos ha preso una decisione.

Perez risolverà il caso della maglia andando a Ceuta

Nel corso del riscaldamento prima della partita tra Elche e Real Madrid di due giorni fa, poi terminatoper i Blancos, tre giocatori della squadra ospite si sono fatti notare per un gesto che li ha messi al centro della polemica. Infatti Vinicius, Mbappé e Konaté hanno scelto di non mostrare ildella maglietta a sostegno della città di Ceuta.

I due attaccanti hanno indossato la maglia tenendola, però, a mezzobusto. Il difensore francese ex Liverpool, dal canto suo, ha scelto di non indossarla proprio. Questi gesti hanno scatenato un'importante polemica data la situazione che Ceuta sta vivendo da circa un mese e mezzo.

Madrid, Spagna - 12 settembre 2026: Florentino Perez, Presidente of Real Madrid, osserva dagli spalti prima della partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Intanto, il Real Madrid ha voluto difendere i suoi giocatori dato che, prima della gara, ha dato a tutti loro la libertà di scegliere se diffondere o meno il messaggio di sostengo in favore della città autonoma. Per evitare ulteriori polemiche, il presidente Perez ha preso la decisione di fare un viaggio in direzione Ceuta. Infatti, come riportato da OK Diario, il numero uno del club visiterà in forma istituzionale la città autonoma insieme ad Emilio Butragueno e José Martinez Pirri, presidente onorario del Real. Tra l'altro, quest'ultimo è nato a Ceuta. Durante la visita di domani, Perez avrà modo di incontrare Juan Jesus Vivas, presidente della città autonoma.