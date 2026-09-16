José Mourinho si affida ancora a Carlos Espì per evitare il dramma ad Elche. Dopo esser stato agevolmente al comando del match, i blancos abbassano la guardia sul 2-0 subendo la rimonta dei padroni di casa. Servirà ancora una volta l'ex Levante a togliere le castagne dal fuoco nei minuti di recupero, salvando il Real Madrid da un pareggio che avrebbe certamente fatto scattare un grande campanello d'allarme.

Pareggio sfiorato

Mentre i rivali delcontinuano la loro dominante corsa al vertice della, in attesa della gara di oggi contro il Racing Santander, ilcontinua a mostrare più di qualche fragilità nella gestione delle partite. Nella trasferta di ieri sera contro l'Elche, i blancos infatti rischiano di gettare alle ortiche tre punti di fatto in tasca.

Ad aprire le marcature è proprio la squadra di Mourinho, prima con una chirurgica punizione di Arda Guler (convertito in autogol del portiere Dituro, sfortunato nel rimpallo sulla mano dopo che la palla ha scheggiato il palo) e poi con il raddoppio di Mbappé su grande incursione dalla destra di Diomande. Da lì in poi, il Real sciupa altre occasioni per aumentare il distacco ma, alla ripresa, i blancos vanno in blackout. La squadra di Mourinho inizia ad abbassarsi troppo subendo l'avanzata dell'Elche che, prima con Osorio al 71° e poi con Fer Nino all'83° trovano il modo di acciuffare il pareggio. Da 0-2 a 2-2 in appena dodici minuti.

Thomas Tuchel has revealed that he regretted not eating any of the grass from the Azteca Stadium pitch after England’s World Cup win there.



More from @JackPittBrooke ⬇️https://t.co/bTzmCIVLB3 pic.twitter.com/Uzc4dCWOxn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 15, 2026

Ancora Espì

Endrick e Carlos Espì. I blancos ritrovano linfa vitale e, spinti anche dalla forza della disperazione, trovano al 90+1' il gol del definitivo 3-2 grazie proprio al subentrato Espì su grande assist di Kylian Mbappé, lanciato verso la porta. A quel punto, Mourinho va all-in cambiando Tchouameni e Trent Alexander Arnold al posto di. I blancos ritrovano linfa vitale e, spinti anche dalla forza della disperazione, trovano al 90+1' il gol del definitivo 3-2 grazie proprio al subentratosu grande assist dilanciato verso la porta

ELCHE, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Carlos Espi del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid allo stadio Manuel Martinez Valero il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Proprio come al debutto stagionale contro l'Espanyol, è servito ancora l'ex Levante, al suo secondo gol in maglia blancos, per togliere le castagne dal fuoco alle merengues, nuovamente, nel finale di partita. Dal suo mazzo, lo Special One ha ancora una volta pescato il jolly, salvando i madrileni dal dramma e trasformando una vittoria che sembrava ormai sfuggita di mano in tre punti pesantissimi, fondamentali per continuare a tenere il fiato sul collo dei rivali blaugrana nella corsa al vertice della Liga.