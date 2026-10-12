"Sono il migliore di tutti i tempi, punto". Cristiano Ronaldo non ha peli sulla lingua e risponde così alla critiche arrivate in questo ultimo mese. La leggenda portoghese - ai microfoni della CNN Portugal - ha voluto ribadire un fatto: lui, anche se non dovesse arrivare a quota 1000 gol, rimarrà per sempre il calciatore più completo della storia. Più di Messi, Pelé o Maradona. I gol non quantificano il suo talento, il suo status. Ma lo fa la costanza di questi ultimi 20 anni. Che lo ha fatto entrare nell'olimpo di questo sport. Lui è convinto di essere il primo. Non è così, almeno questo lo pensano in molti. Ma sicuramente rientra in questa classifica.

Cristiano Ronaldo: "Le persone sono più preoccupate di quanti gol mi mancano"

Cristiano Ronaldo ha trovato il suo 980esimo gol di sempre. Conqualche giorno fa, è arrivato l'ennesimo timbro di una carriera che non smette di entusiasmare. Ma per lui, il traguardo dei mille, non è un'ossessione. Anzi. Sono le persone che si preoccupano di questo record. Non lui: “Le persone non stanno apprezzando quello che sto facendo ora. Sono più preoccupate di quanti gol mi mancano per arrivare a 1.000. Non mi piace. Le cose devono succedere naturalmente. Che io segni 920, 925 o 930 gol. Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Quando si tratta di segnare gol, i numeri parlano da soli. Non dirò che dovrò raggiungere 1.000 gol.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Se ci arrivo, sarebbe fantastico. Se qualcuno preferisce Messi, Pelé o Maradona, è una questione di gusto personale. Io lo rispetto. Ma dire che Cristiano Ronaldo non è un giocatore completo è una bugia. Io sono il giocatore più completo." Il portoghese oggi sarà impegnato con il suo Al Nassr. Oggi andrà a caccia dell'ennesimo gol stagionale. Il traguardo si avvicina. Lui non lo vuole vedere. E intanto il mondo osserva.