Al suo sesto Mondiale con la maglia della sua Nazionale nonché all'età di 41 anni, 4 mesi e 18 giorni, il lusitano ha ancora fame di gol
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
Anche all'età di 41 anni, Cristiano Ronaldo ha ancora fame di gol e continua a conquistare record. In questo momento, infatti, l'attaccante sta giocando la partita tra Portogallo ed Uzbekistan valevole per la seconda giornata del Mondiale 2026 e ha appena raggiunto un traguardo molto importante nonché storico. Grazie alla rete realizzata al minuto 6 del match, CR7 è diventato il primo calciatore della storia ad aver segnato in sei Mondiali differenti.
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Storico Cristiano Ronaldo: ha segnato in sei Mondiali diversiIl commissario tecnico spagnolo Roberto Martinez, per la massima competizione intercontinentale, non poteva non convocare il capitano nonché simbolo della Nazionale Portoghese di un intero Paese, vale a dire CR7. Il classe 1985, che attualmente milita nella Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Nassr, sta giocando per la sesta volta il torneo e l'edizione di quest'anno, molto probabilmente, sarà anche l'ultima della sua carriera. Per ben tre Mondiali di fila, quelli tra il 2006 ed il 2014, il lusitano ha realizzato soltanto tre gol.
Nell'edizione disputata in Russia otto anni fa, invece, lo stesso numero di gol citato poco sopra lo ha raggiunto alla prima giornata della fase a giorni. In quell'occasione, ha realizzato una tripletta nel match terminato 3-3 contro la Spagna. CR7, nel match seguente contro il Marocco, ha segnato la rete che ha deciso la gara. Anche nello scorso Mondiale, quello di quattro anni fa giocato in Qatar, l'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha segnato solo un gol, per la precisione contro il Ghana.
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