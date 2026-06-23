Anche all'età di 41 anni, Cristiano Ronaldo ha ancora fame di gol e continua a conquistare record. In questo momento, infatti, l'attaccante sta giocando la partita tra Portogallo ed Uzbekistan valevole per la seconda giornata del Mondiale 2026 e ha appena raggiunto un traguardo molto importante nonché storico. Grazie alla rete realizzata al minuto 6 del match, CR7 è diventato il primo calciatore della storia ad aver segnato in sei Mondiali differenti.

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Storico Cristiano Ronaldo: ha segnato in sei Mondiali diversi

Il commissario tecnico spagnolo, per la massima competizione intercontinentale, non poteva non convocare il capitano nonché simbolo della Nazionale Portoghese di un intero Paese, vale a dire CR7. Il classe 1985, che attualmente milita nellacon la maglia dell', sta giocando per lail torneo e l'edizione di quest'anno, molto probabilmente, sarà anche l'ultima della sua carriera. Per ben tre Mondiali di fila, quelli tra iled il, il lusitano ha realizzato soltanto tre gol.

Sochi, Russia - 15 giugno 2018: Cristiano Ronaldo #7 del Portogallo esulta dopo aver segnato contro la Spagna durante la partita del Girone B del Mondiale 2018 tra Portogallo e Spagna al Fisht Stadium. (Foto di Maddie Meyer/Getty Images)

Nell'edizione disputata in Russia otto anni fa, invece, lo stesso numero di gol citato poco sopra lo ha raggiunto alla prima giornata della fase a giorni. In quell'occasione, ha realizzato una tripletta nel match terminato 3-3 contro la Spagna. CR7, nel match seguente contro il Marocco, ha segnato la rete che ha deciso la gara. Anche nello scorso Mondiale, quello di quattro anni fa giocato in Qatar, l'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha segnato solo un gol, per la precisione contro il Ghana.

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Adesso, il capitano portoghese sta affrontando l'Uzbekistan allenato dain occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Dopo un esordio negativo contro la, alla leggende del Portogallo sono bastati sei minuti per scacciare le critiche. Ma, cosa importantissima, ha conquistato un nuovo record. Avendo sbloccato la gara contro il uzbeki, Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore che ha segnato in sei Mondiali differenti. I portoghesi, al 17', hanno raddoppiato conmentre al 39' CR7 ha realizzato la rete del momentaneo. Con questa doppietta, il classe 1985 sale a quotagol nella massima competizione intercontinentale.

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