L'avventura del Portogallo al Mondiale 2026 non è iniziata come ci si aspettava. Il pareggio all'esordio contro il Congo ha accesso il dibattito sui reali obiettivi della Nazionale. Uno dei temi più discussi è stata la prestazione di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, continua a infrangere record, ma la sua prestazione non ha convinto gli addetti ai lavori. A tal proposito, in un'intervista rilasciata ai canali di SBS Sport, è intervenuto Kevin-Prince Boateng che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione di Cr7.

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Boateng critica la prestazione di Cristiano Ronaldo

Nella gara di ieri inon sono riusciti ad andare oltre il risultato di. Nonostante il vantaggio dopo 6 minuti grazie a, la squadra avversaria ha risposto colpo su colpo, trovando la rete del pareggio grazie ad un colpo di testa di

BERLINO, GERMANIA - APRILE 08: Kevin-Prince Boateng dell' Hertha BSC ripreso durante la partita di Bundesliga nel match tra Hertha BSC e RB Leipzig allì Olympiastadion l'8 Aprile, 2023 in Berlino, Germania. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

L'ex Milan ha messo in discussione la prestazione di Cr7. Secondo il centrocampista, la presenza della stella portoghese continuerebbe a condizionare il modo di giocare dei suoi compagni, spingendo la squadra a cercarlo continuamente e limitando le soluzioni offensive a disposizione del Portogallo: "Per me Cr7 è un giocatore straordinario, questo nessuno può metterlo in dubbio. Ma, io sono convinto che la squadra giochi meglio senza di lui. Quando hai in campo una stella del genere e inevitabile la pressione, lui vuole la palla e tu vuoi passarla, ma così perdi tante opportunità. Se posso permettermi di dire la mia, io penso che sia arrivato il momento che si faccia da parte e lasci la possibilità agli altri di farsi notare".

Is it the end for Ronaldo? 🐐



Kevin-Prince Boateng gives his thoughts on Ronaldo and how he can be best used for Portugal's success. 🇵🇹



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L'intuizione del Ghanese

Nonostante le critiche, Boateng ha ribadito la propria ammirazione per l'ex, sottolineando come il problema non sia il valore del giocatore ma il modo in cui viene utilizzato., quelli che la maggior parte delle volte risultano essere i più decisivi: "Tutti conosciamo le doti tecniche e le qualità di questo giocatore, ma bisogna anche capire che non è più lo stesso di prima.. Se il Portogallo vuole andare avanti in questa competizione, deve avere il coraggio di mettere il numero sette in panchina".

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