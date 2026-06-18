Tra i venti presidenti delle squadre che militano in Serie A figura anche Paolo Scaroni. Il classe 1946, infatti, ricopre questo ruolo nel Milan da otto anni, durante i quali la squadra ha vinto soltanto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Il numero uno del club rossonero, da alcuni anni, si sta occupando di un progetto molto importante non solo per il Diavolo, ma anche per l'Inter, la città di Milano e l'Italia intera: la costruzione di un nuovo stadio al posto dell'attuale Giuseppe Meazza. Di recente, Scaroni ne ha parlato nel corso di un evento organizzato nel capoluogo della Lombardia.

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Paolo Scaroni: "Nuovo stadio? Sta andando come previsto e Milano sarà orgogliosa"

Da diversi anni, ormai, si parla della costruzione di un nuovo stadio al posto della storica Scala del Calcio che il prossimo anno compirà la bellezza di. Tuttavia, così come tanti altri impianti calcistici presenti in Italia, la struttura del Meazza non è delle migliori ed infatti ha anche perso la possibilità di ospitare la finale della prossima edizione di. Ecco perché il Milan e l'Inter sono al lavoro con lo scopo di costruire un nuovo stadio che prenderà il posto di quello attuale che si trova in zona San Siro.

Milano, Italia - 15 dicembre 2024: Paolo Scaroni del Milan prima della partita tra Milan e Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Sulla sponda rossonera, chi si sta occupando del progetto stadio è Scaroni. Il 79enne, spesso, ha ricevuto forti critiche da parte di tifosi del Milan e non per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso del tempo. Nel corso di un evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, il classe 1946 ha parlato del nuovo stadio. Le sue parole: "Sta andando tutto come previsto. Il progetto verrà presentato in autunno e con gli architetti presenteremo la facciata. Milano sarà orgogliosa di avere questo stadio perché merita di avere uno degli impianti più belli del mondo. Sarà la più grande opera che si farà in città ed io stesso la sto seguendo da tanti anni. RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti, ha dato un contributo importante in questi mesi".

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