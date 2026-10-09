Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé, questa volta per una battuta rivolta a Simon Jordan, ex proprietario del Crystal Palace e oggi opinionista britannico. A svelare il retroscena è stato il giornalista Piers Morgan, grande sostenitore del fuoriclasse portoghese, durante il programma Football Uncensored. La vicenda è nata durante un acceso confronto tra Morgan e Jordan, che aveva criticato il modo in cui il giornalista difende abitualmente Ronaldo. Nel corso della discussione, Jordan aveva accusato Morgan di essere troppo accondiscendente nei confronti del campione portoghese, contestandone anche il comportamento nella recente polemica nata con il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus.

La frecciatina di Ronaldo a Simon Jordan

"Dì a quel biondo di smetterla con il botox, sembra una mela!", avrebbe risposto Ronaldo, come raccontato dallo stesso Morgan in televisione. Il giornalista ha condiviso la risposta con i telespettatori, suscitando le risate degli altri presenti in studio e spostando l'attenzione dalle questioni calcistiche all'aspetto fisico di Jordan, dopo le dure critiche rivolte al numero 7 ex Real Madrid e Juventus. Ma quali sono le parole che hanno scatenato questa reazione da parte di Cristiano Ronaldo?

30 nov 2001: il presidente del Crystal Palace Simon Jordan risponde alle domande durante una conferenza stampa indetta per annunciare la nomina di Trevor Francis come allenatore a Selhurst Park, a Londra. Credito obbligatorio: Andrew Redington /Allsport. Parlando con il collega Morgan, gli avrebbe detto: "Per favore, non farlo, non c'è motivo per cui tu debba darci aggiornamenti su Ronaldo. Nessuno vuole sentire altro dei tuoi discorsi servili, di parte, superficiali e di adulazione nei confronti di Ronaldo solo perché pensi che sia tuo amico", queste le parole di Jordan alla trasmissione White and Jordan secondo TalkSport.

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Ovviamente però, la risposta dell'ex proprietario del Crystal Palace. All'attacco personale ricevuto da uno degli uomini più influenti nel mondo dello sport (se non il più influente), ha risposto:

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo risponde in maniera diretta a chi lo critica. Nel novembre 2022, sempre davanti alle telecamere di Piers Morgan, il portoghese aveva attaccato apertamente il Manchester United e l'allenatore Erik ten Hag, dichiarando di sentirsi tradito dal club. Nel corso della stessa intervista aveva preso di mira anche gli ex compagni Wayne Rooney e Gary Neville, entrambi diventati opinionisti televisivi e spesso critici nei suoi confronti.