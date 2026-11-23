I Red Devils toccano il punto più basso della propria storia recente con 34 gol incassati e una classifica da incubo. E La stampa britannica non fa sconti all'ex difensore della Juventus.
Manchester United, i tifosi scelgono da che parte stare: applausi per Carrick, fischi per la squadra
In casa Manchester United la tempesta non accenna a placarsi e, come spesso accade quando un gigante crolla, serve trovare un volto a cui addebitare il disastro. Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 patita ad Anfield contro il Liverpool, il bersaglio principale dei media britannici è diventato Matthijs de Ligt. Tornato titolare in Premier League dopo un lungo stop per infortunio, il centrale olandese ha vissuto una giornata da incubo nel match che ha confermato il momento di crisi profonda dei Red Devils.
Numeri da incubo e un primato continentale negativoLa situazione in classifica per la squadra oggi guidata da Mauricio Pochettino è al limite dell'incredibile: il Manchester United si trova al diciannovesimo posto dopo aver incassato la quinta sconfitta nelle ultime tredici giornate. La vittoria in campionato manca ormai da nove turni consecutivi, una striscia negativa mai registrata prima nella storia del club, con l'unico successo stagionale in Premier risalente ad agosto contro l'Ipswich Town.
A fare impressione è soprattutto la tenuta difensiva. Tra le squadre dei primi cinque campionati europei, ovvero Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, il Manchester United è la formazione che ha subito più gol in assoluto in tutte le competizioni: ben 34 reti incassate, superando persino compagini in affanno come Crystal Palace ed Union Berlino, ferme a 33. Di queste reti, 23 sono arrivate in appena undici partite di campionato, a fronte di soli 14 gol segnati in Premier League e 24 complessivi in stagione.
Le pagelle dei media inglesi: la stampa affonda De LigtIl rientro dal primo minuto dell'ex Ajax e Juventus si è trasformato in un boomerang per la scelta tattica di Pochettino. Le testate britanniche ci sono andate giù con la mannaia, a partire dalla BBC che ha rifilato un 4 in pagella all'olandese parlando di un ritorno trasformato in incubo. Ancora più severi The Independent e il quotidiano locale Manchester Evening News, che hanno bocciato la prestazione con un 3 pieno, sottolineando l'incomprensibile lettura difensiva sul movimento di Isak che ha poi innescato la sequenza dei cartellini rossi per i Red Devils, con anche Leny Yoro finito sotto la doccia.
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