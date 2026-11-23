In casa Manchester United la tempesta non accenna a placarsi e, come spesso accade quando un gigante crolla, serve trovare un volto a cui addebitare il disastro. Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 patita ad Anfield contro il Liverpool, il bersaglio principale dei media britannici è diventato Matthijs de Ligt. Tornato titolare in Premier League dopo un lungo stop per infortunio, il centrale olandese ha vissuto una giornata da incubo nel match che ha confermato il momento di crisi profonda dei Red Devils.

Numeri da incubo e un primato continentale negativo

La situazione in classifica per la squadra oggi guidata daè al limite dell'incredibile: il Manchester United si trova al diciannovesimo posto dopo aver incassato la quinta sconfitta nelle ultime tredici giornate. La vittoria in campionato manca ormai da, una striscia negativa mai registrata prima nella storia del club, con l'unico successo stagionale in Premier risalente ad agosto contro l'Ipswich Town.

A fare impressione è soprattutto la tenuta difensiva. Tra le squadre dei primi cinque campionati europei, ovvero Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, il Manchester United è la formazione che ha subito più gol in assoluto in tutte le competizioni: ben 34 reti incassate, superando persino compagini in affanno come Crystal Palace ed Union Berlino, ferme a 33. Di queste reti, 23 sono arrivate in appena undici partite di campionato, a fronte di soli 14 gol segnati in Premier League e 24 complessivi in stagione.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Alexander Isak del Liverpool viene contrastato da Matthijs de Ligt del Manchester United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United ad Anfield il 22 novembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Le pagelle dei media inglesi: la stampa affonda De Ligt

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Il rientro dal primo minutosi è trasformato in un boomerang per la scelta tattica di Pochettino. Le testate britanniche ci sono andate giù con la mannaia, a partire dalla BBC che ha rifilatoall'olandese parlando di un ritorno trasformato in incubo. Ancora più severi The Independent e il quotidiano locale Manchester Evening News, che hanno bocciato la prestazione con un, sottolineando l'incomprensibile lettura difensiva sul movimento di Isak che ha poi innescato la sequenza dei cartellini rossi per i Red Devils, con anchefinito sotto la doccia.Anche le analisi più approfondite hanno evidenziato il peso della serata storta. Il Guardian ha definito un completo fallimento. Dal canto suo, The Athletic, pur rimarcando come la disfatta sia figlia di un crollo collettivo dell'intera squadra, ha definito la mossa di Pochettino una costosa beffa: nonostante sei settimane di allenamenti a pieno ritmo dopo l'infortunio, la lunga assenza ha pesato sul ritmo partita e sulla continuità del centrale, apparso lontano dagli standard dell'anno scorso e in difficoltà già dopo la prova contro il Como del mese precedente.