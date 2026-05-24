Manca sempre meno alla partita che si giocherà nel corso della giornata odierna e che metterà di fronte il Crystal Palace e l'Arsenal. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del trentottesimo ed ultimo turno della Premier League. L'incontro comincerà alle ore 17:00 e si disputerà presso il Selhurst Park, casa della squadra rossoblù. Nell'attesa che la gara di questo pomeriggio abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre che provengono da Londra.

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Crystal Palace-Arsenal, i precedenti

Il Crystal Palace ha come allenatore l'austriaco, che al termine della stagione lascerà la panchina della squadra rossoblù. Le Eagles occupano la quindicesima posizione nella classifica del campionato avendo totalizzatopunti, non vincono un match di Premier daldel 12 aprile contro ilmentre la scorsa settimana ha pareggiatoin casa del. L'Arsenal dello spagnolo, invece, ha vinto il titolo di Campione d'Inghilterra ed oggi riceverà il trofeo. Lunedì 18 maggio i Gunners hanno vintocontro ilcol gol di

Londra, Inghilterra - 23 dicembre 2025: Gabriel Jesus dell'Arsenal messo sotto pressione da Maxence Lacroix del Crystal Palace durante i quarti di finale della Carabao Cup tra Arsenal e Crystal Palace all'Emirates Stadium. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Questo pomeriggio, i due club londinesi si sfideranno per la 61esima volta nella loro storia. La prima volta che Eagles e Gunners hanno giocato contro risale al quarto turno della FA Cup della stagione 1933/1934. Il 27 gennaio di novantadue anni fa, l'Arsenal ha stravinto contro i rossoblù col risultato finale di 7-0. Fino ad ora, i neo-Campioni d'Inghilterra hanno ottenuto ben 37 vittorie contro il Crystal Palace che, dal canto suo, ha vinto soltanto sei volte. L'ultima di queste risale al 3-0 del 4 aprile di quattro con reti di Mateta, Édouard e Zaha. In 17 occasioni, invece, le partite tra i due club sono terminate in parità.

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Quando le due squadre si affrontano in campionato

Tra la vecchiae l'attuale Premier League, le due squadre della capitale inglese hanno giocato controvolte. L'Arsenal ha conquistato la vittoria inoccasioni, mentre i successi della squadra rossoblù sono state soltantoe gli incontri terminati con un pareggio sono stati. Nella stagione che sta per terminare, la gara d'andata disputata ilsi è conclusa col successo di misura dei Gunners grazie alla rete di, che pochi mesi prima del match vestiva proprio la maglia del Crystal Palace.

Londra, Inghilterra - 26 ottobre 2025: Declan Rice dell'Arsenal ed Adam Wharton del Crystal Palace lottano per il possesso palla durante la partita di Premier League tra Arsenal e Crystal Palace all'Emirates Stadium. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Anche giocando in casa partite della massima divisione nazionale, il Crystal Palace non è mai riuscito a dominare contro i Gunners. Infatti, nei venticinque match di campionato disputati tra le mura amiche i rossoblù hanno avuto la meglio soltanto tre volte: novembre 1979, vittoria per 1-0 con gli di Swindlehurst; aprile 2017, quando ha vinto 3-0 e il già menzionato successo di quattro anni fa. L'Arsenal, dal canto suo, ha ottenuto 14 vittorie contro i cugini londinesi mentre i derby che si sono conclusi in parità sono a quota otto. Oggi pomeriggio, i Gunners hanno la possibilità di portare avanti la loro striscia d'imbattibilità contro i rossoblù che dura dal mese di agosto del 2022.

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