Pau Cubarsì, in un'intervista a Reuters, ha parlato della salute mentale e di quanto sia fondamentale non tralasciarla ma anzi, prendersene cura giornalmente. Il giovane difensore si è soffermato sul ruolo degli psicologi nel calcio ma, sopratutto, nella vita quotidiana.

Cubarsì e la salute mentale: "Cercate supporto se ne avete bisogno"

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"I club dovrebbero avere piani di sviluppo per i giovani"

. Pau Cubarsì è stato eletto miglior giovane del trofeo internazionale ed è in lizza per il premio didell'anno. Oltre alla maturità dimostrata in campo - giocando con la sicurezza di un calciatore navigato - il difensore del Barcellona ha dimostrato di essere maturo anche fuori dal rettangolo verde. In un'intervista rilasciata a Reuters, infatti,, un tema che diventa sempre più ricorrente e fondamentale nella vita di tutti i giorni.. Lavorare sulla propria mentalità, sulla propria salute mentale": così ha esordito il 19enne. Per Pau è fondamentale cercare sostegno, quando ci si rende conto di non farcela da soli. E soprattutto di non avere paura a farlo: "Credo che quando qualcuno sente il bisogno di parlare perché sta attraversando un momento difficile, non debba essere giudicato.".per Pau è fondamentale anche prima che emergano i problemi, per imparare a prendere le cose nel modo giusto. "Credo che la pressione ti aiuti effettivamente a migliorare ogni giorno, ma" ha poi aggiunto il difensore.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Jude Bellingham dell'Inghilterra avanza palla al piede sotto la pressione di Pau Cubarsí della Spagna durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna, disputata a Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La carriera di Pau, seppur ancora agli inizi, lo ha visto impegnato sin dall'inizio. Dal suo esordio a 16 anni col Barcellona e con la nazionale, Pau ha avuto davvero pochissimo tempo per riposarsi. Il calciatore, a riguardo, ha espresso quali sarebbero secondo lui le migliorie che le società potrebbero portare nelle vite degli atleti. "Beh, prima di tutto, forse un po' più di riposo tra le partite, anche se non credo che sia una scusa; piuttosto, ogni club dovrebbe avere anche un piano di sviluppo per i giovani giocatori, per lavorare con loro, prendersi cura di loro e, soprattutto, aiutarli a migliorare".