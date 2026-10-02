"Non bisogna avere paura di chiedere aiuto": così Cubarsì ha parlato dell'importanza di un sostegno professionale nei momenti di difficoltà.
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Pau Cubarsì, in un'intervista a Reuters, ha parlato della salute mentale e di quanto sia fondamentale non tralasciarla ma anzi, prendersene cura giornalmente. Il giovane difensore si è soffermato sul ruolo degli psicologi nel calcio ma, sopratutto, nella vita quotidiana.
Cubarsì e la salute mentale: "Cercate supporto se ne avete bisogno"19 anni ed un Mondiale vinto da protagonista. Pau Cubarsì è stato eletto miglior giovane del trofeo internazionale ed è in lizza per il premio di Golden Boy dell'anno. Oltre alla maturità dimostrata in campo - giocando con la sicurezza di un calciatore navigato - il difensore del Barcellona ha dimostrato di essere maturo anche fuori dal rettangolo verde. In un'intervista rilasciata a Reuters, infatti, il difensore ha affrontato il tema della salute mentale, un tema che diventa sempre più ricorrente e fondamentale nella vita di tutti i giorni.
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"I club dovrebbero avere piani di sviluppo per i giovani"Il supporto di un professionista per Pau è fondamentale anche prima che emergano i problemi, per imparare a prendere le cose nel modo giusto. "Credo che la pressione ti aiuti effettivamente a migliorare ogni giorno, ma non devi ossessionarti con gli errori o con le cose che magari non sono andate come avresti voluto" ha poi aggiunto il difensore.
La carriera di Pau, seppur ancora agli inizi, lo ha visto impegnato sin dall'inizio. Dal suo esordio a 16 anni col Barcellona e con la nazionale, Pau ha avuto davvero pochissimo tempo per riposarsi. Il calciatore, a riguardo, ha espresso quali sarebbero secondo lui le migliorie che le società potrebbero portare nelle vite degli atleti. "Beh, prima di tutto, forse un po' più di riposo tra le partite, anche se non credo che sia una scusa; piuttosto, ogni club dovrebbe avere anche un piano di sviluppo per i giovani giocatori, per lavorare con loro, prendersi cura di loro e, soprattutto, aiutarli a migliorare".
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