Gli anni in patria prima di approdare in Italia
Emenalo, che capolavoro! Gol straordinario per il giovane terzino del Chelsea
Nella giornata odierna andrà in scena la grande sfida che metterà di fronte due squadre molto importanti come Chelsea e Manchester United. I Blues ed i Red Devils, infatti, giocheranno contro in occasione della nona giornata della Premier League 2026/2027. L'incontro, che aprirà il turno della massima competizione inglese, avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso lo Stamford Bridge, la casa del club di Londra. Nel corso delle rispettive storie, le due squadre hanno avuto diversi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Tra questi ce n'è uno che, dopo gli anni trascorsi giocando per i due club, ha avuto l'onore di indossare la maglia del Milan negli anni '80. Stiamo parlando di Ray Wilkins, ex giocatore venuto a mancare otto anni fa.
Wilkins tra Chelsea e Manchester UnitedNato nel 1956, Wilkins ha iniziato la sua carriera agonistica con la maglia del Chelsea. Con il club di Londra ha fatto il suo esordio a soli diciassette anni, per la precisione il 26 ottobre 1973 contro il West Bromwich Albion. Durante la sua militanza coi Blues, Ray ha avuto anche il piacere di condividere il rettangolo verde coi suoi due fratelli Graham e Stephen. Soltanto due stagioni dopo il suo esordio, quindi a diciannove anni, Wilkins ha ricevuto la fascia di capitano del Chelsea, con cui ha giocato fino al 1979. Con la squadra londinese, l'allora calciatore ha giocato 154 partite e segnato 26 gol vincendo soltanto un trofeo: il campionato di seconda divisione nella stagione 1976/1977.
Nell'estate del 1979, Ray Wilkins saluta il club di Londra che, per la cifra di 800mila sterline, lo cede al Manchester United. L'inglese ha fatto l'esordio con la nuova maglia il 18 agosto dello stesso anno contro il Southampton. Quel giorno, i mancuniani hanno giocato l prima giornata della First Division, ai tempi la massima competizione nazionale. Poco più di un mese dopo, vale a dire il 29 settembre, Wilkins realizza la sua prima rete coi Red Devils sbloccando la gara, poi vinta 4-0, contro lo Stoke City.
Dal 1984 al 1987, Wilkins veste la maglia del Milan con cui gioca 105 partite e segna soltanto tre gol. Successivamente vola in Francia, dove diventare un calciatore del Paris Saint-Germain. Dopo la parentesi transalpina va in Scozia e firma per i Glasgow Rangers con cui gioca fino al 1989. In seguito torna in patria, dove gioca per diverse squadre tra qui QPR due volte e Crystal Palace fino ad arrivare al Leyton Orient. In quest'ultima squadra, chiude la sua carriera nel 1997. Dopo il ritiro inizia ad allenare e, per diversi anni, è stato al Chelsea come vice di vari tecnici tra cui Carlo Ancelotti.
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