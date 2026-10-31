Nella giornata odierna andrà in scena la grande sfida che metterà di fronte due squadre molto importanti come Chelsea e Manchester United. I Blues ed i Red Devils, infatti, giocheranno contro in occasione della nona giornata della Premier League 2026/2027. L'incontro, che aprirà il turno della massima competizione inglese, avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso lo Stamford Bridge, la casa del club di Londra. Nel corso delle rispettive storie, le due squadre hanno avuto diversi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Tra questi ce n'è uno che, dopo gli anni trascorsi giocando per i due club, ha avuto l'onore di indossare la maglia del Milan negli anni '80. Stiamo parlando di Ray Wilkins, ex giocatore venuto a mancare otto anni fa.

Wilkins tra Chelsea e Manchester United

Nato nel 1956, Wilkins ha iniziato la sua carriera agonistica con la maglia del Chelsea. Con il club di Londra ha fatto il suo esordio a soli, per la precisione ilcontro il. Durante la sua militanza coi Blues, Ray ha avuto anche il piacere di condividere il rettangolo verde coi suoi due fratelli. Soltanto due stagioni dopo il suo esordio, quindi aanni, Wilkins ha ricevuto la fascia didel Chelsea, con cui ha giocato fino al. Con la squadra londinese, l'allora calciatore ha giocatopartite e segnatogol vincendo soltanto un trofeo: il campionato dinella stagione

11 agosto 1979: I fratelli Graham (sinistra) e Ray ('Butch') Wilkins del Chelsea. (Foto di M. Spray/Central Press/Getty Images)

Nell'estate del 1979, Ray Wilkins saluta il club di Londra che, per la cifra di 800mila sterline, lo cede al Manchester United. L'inglese ha fatto l'esordio con la nuova maglia il 18 agosto dello stesso anno contro il Southampton. Quel giorno, i mancuniani hanno giocato l prima giornata della First Division, ai tempi la massima competizione nazionale. Poco più di un mese dopo, vale a dire il 29 settembre, Wilkins realizza la sua prima rete coi Red Devils sbloccando la gara, poi vinta 4-0, contro lo Stoke City.

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Durante i suoi anni col club mancuniano, l'allora calciatore ha vinto due trofei nello stesso anno, ovvero nel. Il primo è la, competizione in cui i Red Devils hanno battutoilin finale. Tuttavia, lo United ha vinto nel replay dato che la gara precedente, durante la quale Wilkins aveva segnato, era terminata. L'altro, invece, è il, trofeo che il Manchester United ha conquistato grazie alla vittoria percontro il. La sua esperienza al Manchester United è durata fino aldopo aver collezionatopresenze e realizzatoreti.

Londra, Inghilterra - 27 febbraio 2010: L'allenatore del Chelsea Carlo Ancelotti (dx) e Ray Wilkins danno indicazioni durante la partita di Barclays Premier League tra Chelsea e Manchester City allo Stamford Bridge. (Foto di Phil Cole/Getty Images)

Dal 1984 al 1987, Wilkins veste la maglia del Milan con cui gioca 105 partite e segna soltanto tre gol. Successivamente vola in Francia, dove diventare un calciatore del Paris Saint-Germain. Dopo la parentesi transalpina va in Scozia e firma per i Glasgow Rangers con cui gioca fino al 1989. In seguito torna in patria, dove gioca per diverse squadre tra qui QPR due volte e Crystal Palace fino ad arrivare al Leyton Orient. In quest'ultima squadra, chiude la sua carriera nel 1997. Dopo il ritiro inizia ad allenare e, per diversi anni, è stato al Chelsea come vice di vari tecnici tra cui Carlo Ancelotti.