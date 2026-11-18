Seconda vita per Phiipp Lahm. L'ex terzino di Bayern Monaco e Barcellona inizia una nuova avventura. Già Guardiola ai tempi in cui allenava il club tedesco ne vide le grandi doti comunicative e decisionali, tanto che in un'intervista rivelò: "Lahm è forse il giocatore più intelligente che abbia mai allenato". Queste doti adesso verranno messe al servizio del governo tedesco. L'ex calciatore infatti è stato scelto dal governo tedesco come ambasciatore per l'educazione finanziaria.

Lahm cambia ruolo: sarà ambasciatore per il governo tedesco

La Germania ha deciso di coinvolgere Philipp Lahm in un programma che ha come obiettivo quello di promuovere l'educazione finanziaria tra i giovani del paese. L'ex calciatore così, insieme all'attrice, ricoprirà il ruolo di ambasciatore per l'educazione finanziaria, appunto. L'ex capitano del Bayern Monaco, insieme alla collega, non percepirà alcuno stipendio per ricoprire questa carica.



LONDRA, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Philipp Lahm del Bayern Monaco (a sinistra) solleva il trofeo mentre festeggia con il compagno di squadra Bastian Schweinsteiger dopo aver vinto la finale di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, disputata a Wembley il 25 maggio 2013 a Londra, Regno Unito. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

In un comunicato stampa rilasciato dal governo, dove si promuoveva questo nuovo ruolo, sono state riportate le parole dell'ex calciatore. "In qualità di ambasciatore per l'educazione finanziaria, desidero sottolineare il valore di questo strumento". Il tedesco ha poi aggiunto: "Questo strumento serve per prendere decisioni consapevoli sul modo in cui viviamo e io voglio dare il mio contributo affinché sia accessibile a tutta la società".

Quest'iniziativa fa parte di una nuova strategia adottata dal governo tedesco, che ha come obiettivo quello di rafforzare l'educazione finanziaria in tutta la nazione. L'iniziativa è e sarà rivolta soprattutto a giovani e donne. E Lahm in quest'ottica farà da ponte tra governo e cittadini: dovrà divulgare e coinvolgere gente tramite internet, le scuole e le società sportive. DOvrà quindi spiegare le materie finanziarie in maniera accessibile e promuovere l'interesse attivo della gente verso il proprio futuro finanziario.

Finanzwissen ist in Deutschland ungleich verteilt. Mit der heute beschlossenen Finanzbildungsstrategie ändern wir das jetzt. Tomomi Themann und Philipp Lahm bringen als Finanzbotschafterin und Finanzbotschafter Finanzwissen in den Alltag. Mehr Infos: https://t.co/n8mWG9QbMz pic.twitter.com/tKCxyO8kaC — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) November 18, 2026

, ministro della finanza tedesca, ha sottolineato l'importanza di questo strumento: ". Solo disponendo delle conoscenze necessarie in ambito finanziario tutti possono avere l'opportunità di costruirsi una vita indipendente e decidere del proprio futuro". Il calciatore dovrebbe essere all'opera già da giovedì 20 novembre, giorno in cui è atteso in una scuola a