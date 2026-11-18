La Germania punta su Philipp Lahm. Il governo tedesco ha scelto l'ex calciatore per promuovere l'educazione finanziaria tra i più giovani.
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Seconda vita per Phiipp Lahm. L'ex terzino di Bayern Monaco e Barcellona inizia una nuova avventura. Già Guardiola ai tempi in cui allenava il club tedesco ne vide le grandi doti comunicative e decisionali, tanto che in un'intervista rivelò: "Lahm è forse il giocatore più intelligente che abbia mai allenato". Queste doti adesso verranno messe al servizio del governo tedesco. L'ex calciatore infatti è stato scelto dal governo tedesco come ambasciatore per l'educazione finanziaria.
Lahm cambia ruolo: sarà ambasciatore per il governo tedescoLa Germania ha deciso di coinvolgere Philipp Lahm in un programma che ha come obiettivo quello di promuovere l'educazione finanziaria tra i giovani del paese. L'ex calciatore così, insieme all'attrice Tomomi Themann, ricoprirà il ruolo di ambasciatore per l'educazione finanziaria, appunto. L'ex capitano del Bayern Monaco, insieme alla collega, non percepirà alcuno stipendio per ricoprire questa carica. Entrambi lo faranno a titolo completamente gratuito.
In un comunicato stampa rilasciato dal governo, dove si promuoveva questo nuovo ruolo, sono state riportate le parole dell'ex calciatore. "In qualità di ambasciatore per l'educazione finanziaria, desidero sottolineare il valore di questo strumento". Il tedesco ha poi aggiunto: "Questo strumento serve per prendere decisioni consapevoli sul modo in cui viviamo e io voglio dare il mio contributo affinché sia accessibile a tutta la società".
Quest'iniziativa fa parte di una nuova strategia adottata dal governo tedesco, che ha come obiettivo quello di rafforzare l'educazione finanziaria in tutta la nazione. L'iniziativa è e sarà rivolta soprattutto a giovani e donne. E Lahm in quest'ottica farà da ponte tra governo e cittadini: dovrà divulgare e coinvolgere gente tramite internet, le scuole e le società sportive. DOvrà quindi spiegare le materie finanziarie in maniera accessibile e promuovere l'interesse attivo della gente verso il proprio futuro finanziario.Lars Klingbeil, ministro della finanza tedesca, ha sottolineato l'importanza di questo strumento: "L'educazione finanziaria è una questione di giustizia. Solo disponendo delle conoscenze necessarie in ambito finanziario tutti possono avere l'opportunità di costruirsi una vita indipendente e decidere del proprio futuro". Il calciatore dovrebbe essere all'opera già da giovedì 20 novembre, giorno in cui è atteso in una scuola a Berlino.
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