Lahm mette in guardia la Germania: “Attenzione, o faremo la fine dell’Italia”

Il tedesco non ha più intenzione di aspettare: o si cambia qualcosa all'interno del movimento tedesco, o la fine sarà quella della nazionale italiana

Federico Grimaldi 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:16)

Non sono passati ancora dieci giorni e comunque l'Italia fuori dai Mondiali continua a far discutere. Non solo nel bel paese, ma anche nelle altre Nazioni del Mondo. Il quadro degli azzurri è complicato, logoro: 12 anni senza Coppa del Mondo e la sensazione di non essere più tra le big del calcio mondiale. Una situazione drammatica, ai limite dell'assurdo, che rischia anche di influenzare gli altri paesi. A lanciare l'allarme è Lahm: "L'Italia è rimasta indietro. Se la Germania continua su questa strada, ci aspetta la stessa sorte", ha ammesso l'ex Bayern in un'intervista al quotidiano The Guardian. La leggenda tedesca è preoccupata sul futuro della propria Nazione. E per non fare la fine dell'Italia, ha iniziato a gettare i primi segnali di avvertimento.

Lahm e l'esempio della Spagna: così vorrebbe cambiare la Germania — In Germania non è tutto rose e fiori. O almeno è quanto si evince dalle parole di Lahm. La nazionale tedesca, dopo la vittoria dei Mondiali nel 2014, ha avuto una specie di ridimensionamento, in termini di risultati e di appeal: nel 2018 e nel 2022 non è più riuscita ad avanzare nelle fasi finali della Coppa Del Mondo. E come l'Italia, la preoccupazione sta iniziando a pervadere il loro quotidiano. Da monitorare, secondo Lahm, sarebbe l'andamento della Bundesliga: "Mi sorprende che così tanti difensori seguano gli avversari in bagno... lo fa persino il Bayern Monaco. Questo approccio tattico retro sta tornando in auge da quando l'Atalanta ha vinto l'Europa League nel 2024 giocando così. Ma contro una squadra con una qualità individuale nettamente superiore, è naturale non avere alcuna possibilità con la marcatura a uomo. L'Atalanta lo ha imparato a sue spese contro il Bayern Monaco", ha affermato il tedesco riferendosi allo stile di gioco del campionato tedesco.

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Uno stile simile a quello italiano: dove si predilige la fase difensiva rispetto a quella offensiva. E proprio per questo, Lahm vuole un cambiamento. A partire da adesso. Spazio agli attacchi e al bel gioco, questo è il suo mantra. Il tedesco usa come modello di riferimento quello del calcio spagnolo: "Oggi è la Spagna a vincere. La scuola spagnola ha superato quella italiana. Gioca meglio, con un calcio moderno. Nemmeno noi (Germania, ndr) abbiamo raggiunto un tale dominio negli anni 70' e 80'. E ora sono sicuro: vinceranno loro i Mondiali", ha concluso Lahm.