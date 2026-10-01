Il Buckie Thistle, squadra della quinta divisione del calcio scozzese, ha ringraziato pubblicamente Stephen King. L'autore di romanzi horror, stando a quanto riportato da BBC, ha fatto una donazione al club delle Highlands per salvarlo dal fallimento.

Buckie Thistle have thanked famous horror writer Stephen King for his "fantastic" donation towards a fundraising campaign aimed at securing the future of the club.#BBCFootball pic.twitter.com/ntC2EtdHyk — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) October 1, 2026

Il calcio scozzese ringrazia Stephen King

Non il Celtic o i Rangers . L'autore di romanzi horror sta infatti aiutando il club di quinta divisione ad evitare il fallimento, e lo ha fatto facendo una donazione - di cui non è stata resa pubblica la cifra - alla squadra. A riportarlo è stata la BBC, che ha intervistato il presidente della società scozzese.

La love story tra lo scrittore e il Buckie Thistle è iniziata 6 anni fa. King infatti decise di inserire il club nel suo romanzo "If it bleeds". Dietro questa decisione però - raccontò all'epoca l'autore - non ci furono motivi come parentele in Scozia o l'essere tifoso dei Jags. Il romanziere si innamorò semplicemente del nome Buckie Thistle. In quell'occasione Stephen donò due copie al club. Una è ancora in sede, l'altra fu messa all'asta e venduta per 900 sterline.

Adesso il "tifoso" del club è sceso di nuovo in campo per aiutare la squadra. Il presidente del Buckie Thistle, Daniel Farquhar, ha dichiarato alla BBC scozzese: "È fantastico. Lo abbiamo contattato e siamo davvero grati a Stephen per aver dedicato del tempo a fare una donazione". Farquhar ha poi aggiunto: "Non vogliamo rivelare la somma, ma è una cifra considerevole che ci permetterà di andare avanti. Ci aiuterà a pagare gli stipendi dei giocatori, i costi operativi e cose del genere".

GLASGOW, SCOZIA - 21 GENNAIO: i tifosi del Buckie Thistle durante la partita di Scottish Cup tra Celtic e Buckie Thistle, disputata al Celtic Park il 21 gennaio 2024 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Il numero uno del club ha anche rivelato che King ha inviato una mail al club. Nella mail l'autore di best seller - tra i più famosi Shining e It - ha scritto: "Speriamo che questa donazione ispiri altri a partecipare e a dare il proprio contributo". Il figlio del presidente ha inoltre rivelato che il club deve affrontare costi pari a 20mila sterline a settimana, e che dalle donazioni il club ha ricevuto negli ultimi giorni circa 55mila sterline.