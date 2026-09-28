Il Gruppo 1 della Lega B della Nations League è pronto a tornare in campo per la seconda giornata e tra le gare previste c'è quella tra Scozia e Svizzera. La partita è in programma martedì 29 settembre alle ore 20:45 nel tempio dello sport scozzese: Hampden Park di Glasgow. Con un vittoria gli elvetici possono mettere un altro mattoncino verso la promozione in Lega A. I tre punti sono ancora più essenziali per i padroni di casa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Scozia-Svizzera.

I precedenti tra le due squadre

Scozia e Svizzera si sono affrontatenella loro storia: 7 in amichevole, mentre le restanti 10 in partite ufficiali. Considerandole tutte, il bilancio è favorevole al Tartan Army, con 8 vittorie rispetto alle 5 degli avversari. 4 infine i pareggi. Ilè però meno sbilanciato, visto che alle 27 reti dei padroni di casa seguono le 25 degli ospiti. Questo equilibrio è riflesso nel titolo di miglior marcatore della sfida, diviso tra Adrian Knup e Ally McCoist a quota 3.

COLOGNE, GERMANY - JUNE 19: Xherdan Shaqiri della Svizzera esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita dei gironi di UEFA EURO 2024 tra Scozia e Svizzera al Cologne Stadium il 19 giugno 2024 a Colonia, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

A livello di risultati, la situazione per gli elvetici non è migliore se ci si sofferma sulle gare ufficiali. La Nati ha infatti vinto solo in 2 occasioni, perso in 4 e pareggiato in 4. Quella di martedì è la prima volta in Nations League, mentre il palcoscenico più importante in cui si sono affrontate è quello degli Europei, in due edizioni. Sempre nel Girone A, nel 1998 finì 1-0 per la Scozia. Nel 2024 1-1.

Le probabili formazioni

: Gunn; Hendry, McKenna, Welsh; Hickey, Gilmour, Ferguson, Robertson; McGinn; McBurnie, Bowie.: Sébastien Pocognoli.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Sanches, Manzambi, Ndoye; Amdouni. Ct: Murat Yakin.

Scozia-Svizzera, il pronostico di DDD

Per i bookmakers sono gli ospiti a partire con il favore dei pronostici. La squadra diretta da Yakin è data a una quota tra l'1.80 e l'1.90. Segue il pareggio tra il 3.40 e il 3.50 e infine il successo dellatra il 4 e il 4.10. La nazionale britannica arriva alla sfida dallo 0-0 ricavato in casa della Slovenia, dove ha dominato per tutto il secondo tempo senza però trovare la via del gol. È da tre partite ufficiali che la rosa allenata da Pocognoli non va in rete.

La Svizzera invece ha vinto e convinto in Macedonia del Nord, dove si è portata a casa tre punti grazie al netto 0-3 targato Freuler e Amdouni (doppietta). Il centravanti del Burnley non ha fatto per nulla sentire la mancanza di Embolo, rientrato in patria insieme a Xhaka per il caso relativo a falsi certificati Covid. Il pronostico del risultato esatto di Scozia-Svizzera è 0-1.