Dal Liverpool alla galera: arrestato per lesioni l’ex Jordon Ibe

Di ritorno dalla Bulgaria, l'esterno è stato fermato dalle autorità britanniche

Michele Massa 16 febbraio - 15:12

Qualcuno se lo ricorda per la sua "crescita esponenziale" in un noto videogioco di calcio, altri invece per le tante aspettative sul suo nome. Jordon Ibe, qualche anno fa era la stella futura annunciata di casa Liverpool per poi dopo una serie di prestiti e una stagione altalenante ai Reds passare al Bournemouth diventando un punto fermo. A far parlare di se negli ultimi giorni però non sono state le sue gesta in campo...

Jordon Ibe arrestato in aeroporto dopo l'accuse per aggressione — L'episodio è datato lo scorso mese di dicembre, esattamente il 14, con l'accusa di aver causato lesioni fisiche ad una persona di cui non è stato ancora riferito il sesso. A riportare la notizia è stata la stampa inglese nella mattinata odierna. Il calciatore è stato arrestato dalle autorità britanniche al suo arrivo in Inghilterra. Le autorità ora sono a lavoro con segnalazioni, testimonianze facendo tutte le valutazioni del caso, con l'ex Liverpool attualmente in carcere a seguito di una serie di interrogatori.

L'esterno inglese si era trasferito da poco in Bulgaria, più precisamente alla Lokomotiv Sofia dove però non ha ancora esordito. Il calciatore, dal 2020 è diventato un vero e proprio "nomade del calcio", sette squadre in cinque anni, tra bassa divisione inglese, Turchia e ora Bulgaria. Un totale di 23 presenze con due miseri gol nelle ultime sei stagioni. Una promessa non mantenuta del calcio in Inghilterra, tutti ricorderanno i 18 milioni spesi qualche anno fa dal Bournemouth per acquistarlo dal Liverpool. Nonostante una costanza di rendimento, il calciatore non ha mai vissuto di quell'exploit che tutti speravano una decina di anni fa.