Dani Olmo ha scelto di trasformare il legame con il luogo che ha segnato l’inizio della sua avventura nel calcio in un gesto concreto di solidarietà. Il centrocampista spagnolo ha deciso di destinare il 2% del proprio salario annuo lordo a sostegno dei giovani calciatori di Vukovar, in Croazia, città che ha avuto un ruolo importante nella sua crescita personale e sportiva.

Dani Olmo, nobiltà d'animo e un ringraziamento speciale

La decisione arriva dopo l’addio alla Dinamo Zagabria, società nella quale Olmo è arrivato giovanissimo e con cui ha costruito le basi della propria carriera professionistica. A Vukovar, infatti, il talento spagnolo ha trovato un ambiente che lo ha accolto quando aveva appena 16 anni, accompagnato dalla madre.

👏 UN SUPER GESTE !!! 👇



Depuis son départ du Dinamo Zagreb, DANI OLMO 🇪🇸 A RÉVÉLÉ REVERSER 2% DE SON SALAIRE ANNUEL BRUT pour aider de jeunes footballeurs à Vukovar, en Croatie 🇭🇷. ❤️💰



"Une façon de remercier le lieu qui l’a accueilli avec sa maman à 16 ans".



🎙️ conf. de… pic.twitter.com/1w6PmYx9Iq — Actu Foot (@ActuFoot_) October 6, 2026

Il gesto assume quindi un significato che va oltre il semplice contributo economico. Olmo ha scelto di restituire qualcosa a una realtà che, in un momento delicato della sua adolescenza, gli ha permesso di crescere e inseguire il sogno di diventare calciatore. A spiegare il significato della sua scelta è stato lo stesso giocatore, durante la sua ultima conferenza stampa con la nazionale spagnola: "Questo è un modo per ringraziare il luogo che ha accolto me e mia mamma a 16 anni, quando tutto sembrava difficile", ha dichiarato Olmo, sintetizzando in poche parole il motivo alla base della donazione.

La percentuale scelta, il 2% dello stipendio lordo annuale, sarà destinata ad aiutare ragazzi che stanno cercando di costruire il proprio futuro nel calcio. Un’iniziativa che richiama inevitabilmente il percorso personale dello stesso Olmo, arrivato in Croazia da adolescente e diventato negli anni uno dei talenti più importanti del calcio spagnolo.

Dani Olmo, 26 anni, festeggia il gol contro l'Espanyol. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Una scelta per dire "grazie" a chi ha sostenuto la sua famiglia nei periodi di fame

Dopo l’esperienza alla Dinamo Zagabria, il centrocampista ha proseguito la sua carriera ai massimi livelli, affermandosi anche con la nazionale spagnola. Il percorso iniziato da giovanissimo a Vukovar ha rappresentato una tappa fondamentale di una crescita che lo ha portato fino ai grandi palcoscenici internazionali.

Ora Olmo ha scelto di guardare indietro e sostenere chi si trova nella stessa fase della vita in cui lui aveva bisogno di opportunità. Il suo contributo potrà aiutare giovani calciatori croati a coltivare il proprio talento, trasformando una parte dei suoi guadagni in un investimento sul futuro.