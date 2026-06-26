C'è una storia molto più profonda della semplice scaramanzia dietro le caramelle che Rodrigo De Paul mangia sempre prima delle partite dell'Argentina. A raccontarla, recentemente, è stata la madre del giocatore, Monica, in un'intervista a TyC Sports, rivelando un meraviglioso ricordo familiare che ancora oggi accompagna il centrocampista dell'Albiceleste.

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Il sacrificio del nonno Osvaldo

Quandoera ancora un bambino, era il nonnoad accompagnarlo agli allenamenti e, prima di lasciarlo, gli consegnava sempre qualche moneta affinché il nipote potesse comprarsi delle caramelle al bar del centro sportivo. Tuttavia, soltanto tanti anni doposcoprì la verità dietro l'azione: i soldi lasciati da Osvaldo a Mortocito (nomignolo dato a De Paul), erano infatti gli stessi che il nonno avrebbe dovuto usare per comprare il biglietto di ritorno per il bus.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Rodrigo De Paul dell'Argentina saluta i tifosi durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

La madre di De Paul, Monica, ha infatti sottolineato il bellissimo gesto del proprio padre dichiarando: "Mio padre tornava a casa a piedi pur di lasciare quelle monete a Rodrigo perché potesse comprarsi quelle caramelle". Nonno Osvaldo, purtroppo, però è scomparso nel 2009 e non ha mai visto il proprio nipote indossare la maglia dell'Argentina. Il gesto è ovviamente rimasto nel cuore di De Paul che, in onore del nonno, ha deciso di tatuarsi sulla pelle la frase "Per sempre nel mio cuore" e di baciare la scritta ad ogni suo gol.

Dalle caramelle del nonno al riturale dell'Argentina

🚨 BREAKING: Alexia Putellas has decided to join London City Lionesses.



She was negotiating with Boston until yesterday and was undecided until this morning.



Putellas prefers to stay in Europe and play in what she considers to be the best league in the world.



Putellas was… pic.twitter.com/BNd23chEEH — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 25, 2026

L'abitudine personale diè successivamente diventato un vero e proprio rito negli spogliatoi dell'Albiceleste. In occasione della Copa America 2021, diversi giocatori hanno preso l'abitudine di mangiare caramelle prima delle partite e, come testimoniano i risultati, da allora l'ha conquistato ben quattro trofei consecutivi: Copa America 2021, Finalissima 2022, Mondiale 2022 e Copa America 2024.

L'abitudine, dunque, è diventata un vero e proprio rituale pre-partita e, in attesa di conoscere l'esito del Mondiale 2026, De Paul e compagni, probabilmente, continueranno a mangiare caramelle prima di ogni partita ricordando indirettamente la bellissima storia di sacrificio e amore di nonno Osvaldo.

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