Durante la decima assemblea annuale tenutasi a Praga, Luigi De Siervo è stato eletto nuovo presidente della World Leagues Association (WLA), l'organismo che rappresenta e tutela i diritti di cinquantuno leghe calcistiche professionistiche in tutto il mondo. L'amministratore delegato della Lega Serie A avrà un mandato di quattro anni, succedendo a Richard Masters (CEO della Premier League inglese). Il manager britannico non lascerà i vertici dell'associazione, ma ricoprirà la carica di vicepresidente, affiancando in questo ruolo Don Garber, commissioner della MLS. Una nomina che arriva in una fase di dialoghi complicati tra i campionati nazionali e le istituzioni della FIFA.

De Siervo eletto nuovo presidente della WLA

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Le novità della World Leagues Association

Raccogliendo il testimone,si è detto "onorato di essere stato eletto" alla guida dell'Associazione in un frangente storico così delicato, cogliendo l'occasione per ringraziare Masters per la leadership e il contributo garantito in questi anni. Il neo presidente ha focalizzato l'attenzione sulla crescita costante della, sottolineando come questo percorso di espansione testimoni la "necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale". Guardando alle sfide imminenti, il dirigente italiano ha ribadito la ferma determinazione a costruire sulle fondamenta attuali, rafforzando la cooperazione con un obiettivo non negoziabile: assicurare che gli interessi delle leghe "siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio".Il programma approvato dall'assemblea ha delineato alcune manovre operative. Tra le novità principali spicca l'istituzione di un, creato per affrontare le questioni legate ale coordinare i rapporti con la piattaforma globale della. I vertici, forti della presenza di oltre cento delegati, hanno votato per un allargamento della base rappresentativa: ilpassa da dodici a quattordici membri, grazie all'ingresso della Super League greca e dell'Ekstraklasa polacca.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 22 DICEMBRE: L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo incontra i rappresentati dell'Arabia Saudita prima della cerimonia di premiazione dopo la partita di Supercoppa Italiana il 22 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Claudio Villa/Getty Images per Lega Serie A)

Infine, l'assemblea ha tracciato le direttive per i prossimi mesi, ponendo al centro dei lavori lo sviluppo del movimento femminile, le modifiche alle "Regole del Gioco" e le opportunità di collaborazione commerciale.