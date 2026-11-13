L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo avrà un mandato di quattro anni: è il successore di Richard Masters
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Durante la decima assemblea annuale tenutasi a Praga, Luigi De Siervo è stato eletto nuovo presidente della World Leagues Association (WLA), l'organismo che rappresenta e tutela i diritti di cinquantuno leghe calcistiche professionistiche in tutto il mondo. L'amministratore delegato della Lega Serie A avrà un mandato di quattro anni, succedendo a Richard Masters (CEO della Premier League inglese). Il manager britannico non lascerà i vertici dell'associazione, ma ricoprirà la carica di vicepresidente, affiancando in questo ruolo Don Garber, commissioner della MLS. Una nomina che arriva in una fase di dialoghi complicati tra i campionati nazionali e le istituzioni della FIFA.
De Siervo eletto nuovo presidente della WLARaccogliendo il testimone, De Siervo si è detto "onorato di essere stato eletto" alla guida dell'Associazione in un frangente storico così delicato, cogliendo l'occasione per ringraziare Masters per la leadership e il contributo garantito in questi anni. Il neo presidente ha focalizzato l'attenzione sulla crescita costante della WLA, sottolineando come questo percorso di espansione testimoni la "necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale". Guardando alle sfide imminenti, il dirigente italiano ha ribadito la ferma determinazione a costruire sulle fondamenta attuali, rafforzando la cooperazione con un obiettivo non negoziabile: assicurare che gli interessi delle leghe "siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio".
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Le novità della World Leagues AssociationIl programma approvato dall'assemblea ha delineato alcune manovre operative. Tra le novità principali spicca l'istituzione di un Comitato per il Dialogo Sociale, creato per affrontare le questioni legate al sistema dei trasferimenti e coordinare i rapporti con la piattaforma globale della Federazione internazionale. I vertici, forti della presenza di oltre cento delegati, hanno votato per un allargamento della base rappresentativa: il Supervisory Board passa da dodici a quattordici membri, grazie all'ingresso della Super League greca e dell'Ekstraklasa polacca.
Infine, l'assemblea ha tracciato le direttive per i prossimi mesi, ponendo al centro dei lavori lo sviluppo del movimento femminile, le modifiche alle "Regole del Gioco" e le opportunità di collaborazione commerciale.
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