Potrebbe essere l'ultima occasione per la Golden-Gen dei Diavoli Rossi. La nazionale belga, nonostante la grande produzioni di talento nell'ultimo decennio è sempre tornata a casa a mani vuote dai grandi appuntamenti e, con i ritiri di Hazard, Mertens, Alderweireld, Kompany e Vertonghen, il Mondiale 2026 potrebbe essere l'ultima occasione per Courtois, De Bruyne e Lukaku (gli ultimi rimasti della vecchia generazione) di alzare un grande trofeo con la propria nazionale. Uno dei talenti della New-Gen dei Diavoli Rossi, Charles De Ketelaere, lo sa bene e, in vista dei campionati mondiali, prova a caricare la squadra.

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Charles De Ketelaere carica la nazionale in vista del Mondiale

In un'intervista rilasciata al sito del noto giornalista Gianluca Di Marzio, dopo la vittoria per 5-0 nel match amichevole contro la Tunisia,ha parlato dell'importanza dei veterani all'interno della squadra: "Hanno sicuramente un grande bagaglio d'esperienza nelle grandi competizioni e al Mondiale ci daranno certamente un grande aiuto".

LIEGI, BELGIO - 18 NOVEMBRE: Brandon Mechele del Belgio (a sinistra) festeggia il quarto gol della sua squadra con il compagno Charles De Ketelaere (a destra) durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Liechtenstein il 18 novembre 2025 a Liegi, in Belgio. (Foto di Omar Havana/Getty Images)

Successivamente, il calciatore dell'Atalanta ha spiegato: "Quando i veterani prendono la parola, tutti stanno a sentire. Inoltre, noi calciatori più giovani siamo anche più sereni avendo la loro grande esperienza nell'ambiente. Siamo un mix di esperienza e gioventù, siamo proprio un bel gruppo. A proposito dei giovani, abbiamo la giusta dose di energia per far bene. Se vinceremo il Mondiale? Cercheremo di farlo ".

La Belgique a inscrit 5+ buts lors de 5 de ses 10 derniers matchs, autant que sur les 63 précédents réunis. ✋



Cette victoire est aussi la plus large de son histoire avant d’entamer une Coupe du Monde. 🇧🇪🔥@OptaJohan pic.twitter.com/Gq0RRbDBMu — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) June 6, 2026

"Piena fiducia in noi stessi"

Infine, soffermandosi proprio sul fatto di condividere lo spogliatoio con gente del calibro diCDK ha raccontato: "Si parla di calciatori di grande qualità ed è fantastico scendere in campo con loro. È proprio una grande sensazione e quest’estate, ai Mondiali , proveremo a fare del nostro meglio. Dopo le vittorie in amichevoli controabbiamo piena fiducia in noi stessi”.

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