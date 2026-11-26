Una mattinata molto movimentata per il Deportivo La Coruna e soprattutto per Pierre-Emerick Aubameyang. Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, l'attaccante gambiano è stato protagonista di un incidente automobilistico mentre si stava dirigendo al centro di allenamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo alcuni danni materiale e alla fine l'ex Borussia Dortmund si è regolarmente allenato con il resto della squadra.

Attimo di paura per Aubameyang: la sua auto sbanda mentre andava al centro di allenamento

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Pierre-Emerick Aubameyang se l'è davvero vista brutta questa mattina. L'attaccante delsi stava recando ad Abegondo, il luogo dove si allena la squadra, quando all'improvviso la sua auto, con a bordo un suo amico, ha sbandato. Come riporta la testata DXT, l'incidente si è verificato sull'autostrada AP-9 ma fortunatamente senza conseguenze tanto che alla fine il nazionale gambiano ha preso parte all'allenamento seppur con leggero ritardo.A raccontarlo è stato lo stesso giocatore durante la conferenza stampa di questo pomeriggio: "E' stato solo un piccolo spavento - ha dichiarato l'ex- stiamo molto bene. Sono cose che succedono. La cosa più importante è che la persona che stava con me stia bene. Dopo le cose brutte vengono sempre quelle belle". L'attaccante ha poi chiuso la conferenza lasciando un commento sulla sfida di domenica contro il, squadra in cui ha militato tra il gennaio e il giugno del 2022: "Non vedo l'ora di affrontarlo".

VILLARREAL, SPAGNA - 05 SETTEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang del Deportivo de A Coruna festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e RC Deportivo de A Coruna all'Estadio de la Ceramica il 05 settembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Aubameyang fino a qui è stato protagonista di una stagione più che dignitosa. Arrivato al Deportivo la scorsa estate, il gambiano sta vivendo una nuova giovinezza. A 37 anni, l'attaccante è tornato ad essere nuovamente decisivo in più di qualche occasione. Al momento il suo score stagionale parla di 10 partite e ben 5 reti. Numeri che lo hanno già fatto diventare un idolo della tifoseria del Depor.