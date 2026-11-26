L'attaccante del Depor si stava recando all'allenamento quando la sua auto ha sbandato: alla fine si è allenato regolarmente
Gabon, Aubameyang e Lemina positivi: ma certo, guardateli a cena...
Una mattinata molto movimentata per il Deportivo La Coruna e soprattutto per Pierre-Emerick Aubameyang. Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, l'attaccante gambiano è stato protagonista di un incidente automobilistico mentre si stava dirigendo al centro di allenamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo alcuni danni materiale e alla fine l'ex Borussia Dortmund si è regolarmente allenato con il resto della squadra.
Attimo di paura per Aubameyang: la sua auto sbanda mentre andava al centro di allenamentoPierre-Emerick Aubameyang se l'è davvero vista brutta questa mattina. L'attaccante del Deportivo La Coruna si stava recando ad Abegondo, il luogo dove si allena la squadra, quando all'improvviso la sua auto, con a bordo un suo amico, ha sbandato. Come riporta la testata DXT, l'incidente si è verificato sull'autostrada AP-9 ma fortunatamente senza conseguenze tanto che alla fine il nazionale gambiano ha preso parte all'allenamento seppur con leggero ritardo.
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Aubameyang fino a qui è stato protagonista di una stagione più che dignitosa. Arrivato al Deportivo la scorsa estate, il gambiano sta vivendo una nuova giovinezza. A 37 anni, l'attaccante è tornato ad essere nuovamente decisivo in più di qualche occasione. Al momento il suo score stagionale parla di 10 partite e ben 5 reti. Numeri che lo hanno già fatto diventare un idolo della tifoseria del Depor.
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