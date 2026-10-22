La scomparsa di Diogo Jota, morto a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna insieme al fratello André Silva, continua ancora oggi a rappresentare una delle tragedie più dolorose che hanno scosso il mondo del calcio. A distanza di più di un anno, sono emersi nuovi particolari sulle ore che precedettero la morte dell’ex attaccante del Liverpool, attraverso il racconto della moglie Rute Cardoso in un estratto del libro Diogo Jota: Forever In Our Hearts condiviso dal Liverpool Echo, che ha ripercorso gli ultimi contatti avuti con il marito prima di apprendere la notizia dell’incidente.

Gli ultimi messaggi con Diogo e la tragedia che ha sconvolto la famiglia

La donna ha ricordato gli ultimi messaggi scambiati con il marito e il desiderio di condividere con lui un video del loro matrimonio: "Quando ti fermi chiamami, ho un video da mostrarti", così Rute Cardoso aveva scritto a Diogo Jota mentre il calciatore era in viaggio,in Spagna. La donna voleva mostrargli alcune immagini delle nozze, celebrate appena undici giorni prima, senza immaginare che quel messaggio sarebbe rimasto senza risposta. Un gesto semplice, legato alla loro vita privata, che dopo la tragedia ha assunto un significato particolarmente doloroso.

Prima della partenza, i due si erano salutati e avevano continuato a scambiarsi brevi messaggi, con Rute che aveva augurato buon viaggio al marito e gli aveva raccomandato di prestare attenzione durante il tragitto: "Gli avevo scritto buon viaggio, lui mi aveva risposto con una semplice emoji. A quel punto gli avevo raccomandato di prestare attenzione alla strada".

Con il passare delle ore e l’assenza di risposte da parte del marito, la preoccupazione di Rute Cardoso cresceva sempre di più: "Dalla nascita del mio primo figlio, ho cominciato ad avere paura di molte cose. La settimana precedente ne avevo parlato con Diogo, temendo che i nostri bambini potessero ritrovarsi soli se fosse accaduto qualcosa a uno di noi, e quando ho visto che i suoi messaggi non arrivavano, tutte quelle paure sono riaffiorate".

GONDOMAR, PORTOGALLO - 05 LUGLIO: Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota, trasporta la bara del suo defunto marito Diogo Jota mentre viene portata fuori dalla Chiesa dopo un funerale tenuto per Diogo Jota e suo fratello Andre Silva alla Igreja Matriz de Gondomar il 05 luglio 2025 a Gondomar, Portogallo. Diogo Jota era un calciatore professionista del Liverpool FC e della nazionale portoghese, mentre Andre Silva giocava con l'FC Penafiel nella seconda divisione portoghese. I fratelli sono morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna, il 3 luglio. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Rute si rivolse quindi allo zio, un camionista che lavorava in Spagna, che la aiutò a mettersi in contatto con le autorità. Fu così che la donna ricevette la straziante notizia della morte del marito. Successivamente è stata accompagnata in obitorio insieme ai familiari più stretti, ma prima ha chiesto di poter vedere un’ultima volta l’auto del marito: "Ho chiesto all’autista di ripercorrere la stessa strada che avevano percorso loro. Pensavo che, dopo tutte quelle ore, non fosse rimasto più nulla, ma volevo capire il punto esatto in cui era avvenuto l’incidente. Quando siamo arrivati a quel maledetto chilometro 64, però, i resti dell’auto erano ancora lì".

Jürgen Klopp on the loss of Diogo Jota:



“When I heard about Diogo’s accident, I was in shock and I couldn’t even speak. I didn’t ask how, I didn’t ask where; I just stopped what I was doing and tried to come to terms with it. To this day, I must admit, I still haven’t really… pic.twitter.com/4YjBWliAX2 — AS (@Anfield_Sector) October 22, 2026

Un dolore immenso, reso ancora più straziante dal ricordo di quei piccoli messaggi quotidiani che, fino a poche ore prima, facevano parte della loro vita insieme. Per Rute, quelle ultime parole sono diventate il ricordo di un amore spezzato troppo presto, a pochi giorni dal matrimonio e con un futuro ancora tutto da vivere.