Il Manchester City non trova un attimo di pace nelle ultime settimane. Il club dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan sta attraversando un periodo infuocato per via delle 114 accuse confermate dalla commissione indipendente che mettono il club in una posizione di serio pericolo, in attesa che la Premier League prenda la sua decisione sulle misure da assegnare. Paradossalmente, la squadra sta vivendo un ottimo stato di forma in Premier League, con il primo posto in solitaria a punteggio pieno.

PARIGI, FRANCIA - 23 GIUGNO: Djibril Cissé durante Vogue World: Paris a Place Vendôme, il 23 giugno 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Marc Piasecki/Getty Images per Vogue)

Un risultato inaspettato per il ribaltone in panchina che c'è stato durante l'estate. Infatti, Pep Guardiola ha concluso il suo ciclo in maglia Citizens che ha portato alla conquista di ben 6 Premier League e innumerevoli altri trofei tra cui 1 Champions League. Tuttavia, il numero totale di scudetti vinti dalla squadra inglese potrebbe vedersi ridotto proprio dalle vicende recenti, tra cui quello vinto nel 2011-12 di Roberto Mancini. Un titolo ancora discusso per le modalità in cui è arrivato: col gol del Kun Agüero all'ultimo secondo di una folle partita contro il QPR.

Djibril Cissé rigetta le accuse di Dean e Rooney

Former Queens Park Rangers forward Djibril Cissé has demanded showdown talks with Wayne Rooney and Mike Dean over their “bulls---” remarks about him “celebrating” Manchester City beating his own team to win their first Premier League title.



Cissé reacted with fury after a clip… pic.twitter.com/Xcp1QBqT7j — Telegraph Football (@TeleFootball) September 28, 2026

La partita del 2012 si era conclusaa favore del Manchester City. In svantaggio per 1-2 durante il 1T, la squadra di Mancini era riuscita a ribaltare il risultato fra il 92' e il 94' grazie alle reti di Edin Dzeko e Sergio Agüero. Un risultato decisivo, in quanto una sconfitta avrebbe consegnato il titolo al Manchester United, con cui è arrivato infine a pari punti. Questo match è stato messo in discussione varie molte per la presunta accondiscendenza del QPR verso gli ospiti.e l'arbitro del matchhanno promosso la versione complottista della sfida, parlando di comportamenti strani dei giocatori di casa dopo il secondo gol dei Citizens.Queste pesanti accuse di corruzione sono state fortemente rigettate dal centravanti del QPR:, che sul suo account di X ha così parlato dei commenti sulla sfida: "Non permetterò che diciate simili scemenze. Voglio dibatterne dal vivo con voi per discuterne, perché sono stufo delle vostre assurdità. Facciamolo".