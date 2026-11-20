A tutti calciatori, dai più importanti a quelle di serie minori, possono capitare degli episodi particolari durante una partita e ciò è successo anche a Dudu, che veste la maglia del Divineia. La squadra appena menzionata, infatti, milita nel Campeonato Municipal de Futebol de Imbituba, vale a dire un torneo dilettantistico che viene disputato in Brasile. Nei giorni scorsi, il club ha disputato un incontro del già menzionato campionato contro l'Arroio poi terminato con il risultato finale di 1-1. Durante questa partita, però, Dudu ha rubato la scena non per una giocata particolare o per esser stato espulso. Il 38enne, infatti, mentre stava giocando ha perso il parrucchino. Quando accaduto ha portato alle risate del pubblico sugli spalti mentre il giocatore ha dovuto tenere l'oggetto il mano per il resto della gara. Inoltre, in una recente intervista, l'attaccante ha parlato di quest'episodio.

Dudu, il calciatore del Divineia che ha perso il parrucchino in partita

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Durante la partita del già menzionato campionato dilettantistico brasiliano, Dudu ha perso il parrucchino e quest'episodio ha strappato una risata ai presenti sugli spalti. Di recente, l'attaccante del Divineia che nella vita lavora anche come parrucchiere è stato intervistato dal noto quotidiano francese L'Equipe. Il 38enne non solo ha parlato di quel momento del match, ma ha anche parlato del suo lavoro e della perdita di capelli. Le sue parole: "All'85esimo ho colpito il pallone di testa ed in quel momento. Hanno riso tutti, sia chi sapeva che lo indosso sia chi non lo sapeva. Per me è stato. Infatti ho raccolto il parrucchino ed iniziato a giocarci. So chesu quest'argomento, ma volevo minimizzare la cosa".L'attaccante ha continuato dicendo: "Ad un certo punto ho provato anche a riattaccarli, ma scivolavano e giocavo coi capelli in mano. Il mio parrucchino non deve essere un segreto. Con la squadra ne parlo apertamente. Magari qualcuno si vergogna di metterlo, ma la cosa più importante è stare bene con se stessi. Io faccio il parrucchiere ed applico moltee ciò permette a diverse persone di riacquistare fiducia. So di cosa parlo dato che ho iniziato ae da tre anni indosso la protesi. Quest'episodio mi ha fatto ottenere molti followers sui social, in tanti mi hanno chiesto se si può giocare a calcio col parrucchino. Penso che, in questo modo, si sta".