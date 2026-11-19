Robinho Junior, classe 2007 e figlio dell'ex stella del Milan, ha lasciato aperta la possibilità di vestire la maglia della Nazionale azzurra, nonostante il suo sogno sia sempre stato quello di rappresentare il Brasile, Nazionale del padre. La presa di posizione è arrivata dopo una prestazione da completo protagonista con la selezione Under 20 verdeoro, nella quale ha realizzato una doppietta contro il Perù. Attualmente gioca al Genoa, con la quale ha debuttato in Serie A nella partita contro la Roma del 17 ottobre, giocando 7 minuti.

Robinho Jr apre all'Italia, anche se il sogno rimane il Brasile

Al termine della partita, come riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane attaccante ha parlato delle proprie prospettive internazionali, confermando di non voler escludere nessuna possibilità, visto che può scegliere tra due delle Nazionali più vincenti del calcio internazionale. Robinho Jr possiede infatti la doppia cittadinanza brasiliana e italiana, grazie alle origini della madre: "Da piccolo ho sempre immaginato di giocare con il Brasile, poi si è aperta anche la strada che porta alla nazionale italiana".

GENOVA, ITALIA - 10 OTTOBRE: Robson Robinho Junior del Genoa osserva durante una sessione di riscaldamento prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e ACF Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris il 10 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images) Ha poi raccontato la fortuna di avere la possibilità di scegliere: "Per ogni bambino indossare la maglia del proprio Paese è un traguardo speciale e io ho la fortuna di poter scegliere tra due Nazionali. Per questo accolgo con favore qualsiasi opportunità".

Infine, ha detto di essere sempre disponibile in caso di chiamata da parte dell'Under 20 brasiliana: "Paulo Victor mi ha fatto sapere che punta su di me, quindi sono pronto a rispondere presente".

Caricamento post Instagram...

Il figlio d'arte appartiene al Santos ed è attualmente in prestito al Genoa, che ne detiene il diritto di riscatto. In Brasile non è riuscito ad incidere, giocando in totale 27 partite tra il 2025 e il 2026, segnando 0 gol. Percorso diverso da quello del padre, che nella sua prima stagione con la maglia del Santos aveva segnato 7 gol in 11 partite, attirando l'attenzione del Real Madrid che lo acquisto nel 2006. Da lì varie esperienze in Europa, tra cui il Milan tra il 2010 e il 2014, stagioni in cui riuscì a collezionare 144 presenze e 32 gol.