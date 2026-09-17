Quattordici minuti. Tanto è bastato per far sparire tutti i biglietti disponibili per l’ultima partita di Edin Džeko con la maglia della Bosnia ed Erzegovina. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola il legame tra il capitano dei Draghi e il suo Paese: il 2 ottobre, al Bilino Polje di Zenica, sarà una notte destinata a entrare nella storia del calcio bosniaco.

🚨🚨 DINGUE : IL N’A FALLU QUE 14 MINUTES POUR QUE TOUTES LES PLACES DU DERNIER MATCH DE DZEKO AVEC LA BOSNIE SOIENT VENDUES !!!!!! 🇧🇦🤯



La légende bosniaque va porter le maillot des Dragons une dernière fois face à la Suède 🇸🇪, le 2 octobre.



Match à Zenica, où l’Italie 🇮🇹 est… pic.twitter.com/M5uV3N0NcC — BeFootball (@_BeFootball) September 16, 2026

Quindici minuti prima del sold-out per Edin Dzeko

Džeko scenderà infatti in campo per l’ultima volta con la nazionale contro la Svezia, in quella che sarà la sua partita d’addio dopo quasi vent’anni vissuti con la maglia della Bosnia. La notizia della sua decisione aveva già provocato una forte reazione tra i tifosi, ma la corsa ai biglietti ha dato una dimensione ancora più evidente dell’affetto nei confronti del “Diamante”.

Secondo quanto riportato da Klix, i biglietti messi in vendita attraverso la piattaforma della Federcalcio bosniaca sono stati polverizzati in una manciata di minuti: il portale aveva inizialmente parlato di circa dieci minuti, mentre il dato rilanciato nelle ultime ore indica 14 minuti. Il risultato non cambia: il Bilino Polje sarà pieno e saranno circa 11mila i posti disponibili per quella che si annuncia come una serata carica di emozione.

Un addio romantico

Džeko ha annunciato il suo addio dopo 151 presenze e 73 gol con la Bosnia, numeri che lo hanno reso il miglior marcatore nella storia della nazionale. Il suo percorso con i Draghi era iniziato quasi vent'anni fa e ha attraversato alcuni dei momenti più importanti della storia calcistica del Paese, compresa la qualificazione al Mondiale del 2014, la prima e finora unica partecipazione della Bosnia a una Coppa del Mondo.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 MAGGIO: Edin Dzeko e Kenan Karaman dello Schalke 04 posano per una foto mentre festeggiano la promozione in Bundesliga davanti ai tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

E proprio Zenica farà da cornice all'ultimo saluto. Lo stesso stadio che ha ospitato tante delle sue battaglie sarà il teatro dell'abbraccio finale tra Dzeko e i tifosi. La richiesta era enorme e, inevitabilmente, è comparso anche il fenomeno della rivendita a prezzi maggiorati. Ma il messaggio più forte arriva dagli spalti. 11mila persone vogliono esserci per salutare il loro capitano. Una partita che durerà novanta minuti, ma che per il calcio bosniaco avrà il sapore di un'intera epoca.