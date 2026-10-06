In settimana la festa del popolo bosniaco, adesso il ritorno a Gelsenkirchen: Edin Dzeko è un panchinaro di lusso allo Schalke 04
Sarajevo si prepara all'ultima di Edin Dzeko con la maglia della Bosnia
Venerdì 2 ottobre 2026 è una data che il popolo bosniaco non dimenticherà mai. Edin Dzeko, miglior giocatore della storia di un piccolo paese dei balcani, primatista per presenze (152) e reti (73), ha dato addio alla Nazionale dopo 19 anni nella gara di Nations League, poi pareggiata, contro la Svezia. Il Cigno di Sarajevo, però, continua a giocare e lo fa con lo Schalke 04, club che ha contribuito a portare dalla Zweite Bundesliga al massimo campionato tedesco la scorsa annata. Tuttavia, l'età che avanza e un gioco che non si addice propriamente alle qualità dell'attaccante, hanno contribuito a pochi minuti in questo scorcio di stagione.
I numeriL'impatto di Dzeko, arrivato a Gelsenkirchen soltanto a gennaio dopo la parentesi da dimenticare con la Fiorentina, è stato devastante. 11 partite, 6 gol e 3 assist che hanno permesso allo Schalke 04 di dominare il campionato e tornare in Bundesliga tre anni dopo l'ultima volta. La decisione di proseguire e tornare a giocare nella massima serie tedesca, a 15 anni di distanza dall'ultima apparizione in maglia Wolfsburg, non si sta rivelando, attualmente, una scelta vincente.
Dall'inizio del campionato, l'ex attaccante di Manchester City, Roma e Inter ha giocato appena 197 minuti, spalmati su 5 partite, in cui ha trovato 2 gol e 1 assist nella vittoria in DFB Pokal contro l'Hallescher. A preoccupare, però, è la mancanza di chimica con gli altri compagni sul terreno di gioco, in cui Dzeko sembra essere un pesce fuor d'acqua, come confermato anche da Klaas-Jan Huntelaar ai microfoni della BILD: "Lo Schalke non giocherà così tanto in modo propositivo. E se giochi sul contropiede, Dzeko ovviamente non è l'uomo giusto. Tuttavia, può ancora avere un ruolo importante da subentrato, perché istintivamente sente la porta. Ci mostrerà la sua importanza in questa stagione!"
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L'idea degli ex bomber dello SchalkeKevin Kuranyi, attaccante dello Schalke dal 2005 al 2010, lasso di tempo in cui ha segnato 71 gol, ha detto alla BILD: "Il suo ruolo in seconda divisione è molto diverso da quello in Bundesliga. La scorsa stagione ha segnato molti gol importanti e ha aiutato lo Schalke a raggiungere la promozione. Mi tolgo assolutamente il cappello per il fatto di giocare in Bundesliga a 40 anni. Mi sono ritirato a 34 anni e anche a quell'età era difficile per me in campo. Ma ovviamente non ha più 25 anni, quindi potrebbe non riuscire a portare in campo la sua qualità di un tempo perché comprensibilmente manca di velocità e resistenza. L'allenatore sa come prepararlo, sia come subentrante che nell'undici titolare. Sarà una stagione difficile, ma alla fine credo che lo Schalke riuscirà a salvarsi, anche con uno o due gol di Dzeko".
Simon Terodde, attaccante dei blu-reali dal 2021 al 2024, ha detto di Dzeko, sempre alla BILD: "Sono sicuro che Dzeko abbia già il suo valore nello spogliatoio e lo avrà sicuramente ancora in campo. Soprattutto nelle partite casalinghe contro squadre come Union, Amburgo o Colonia, dove lo Schalke dovrebbe avere più possesso palla, lui è l'uomo giusto. Nessun altro attaccante in rosa è così freddo davanti alla porta e nessuno riesce a tenere così bene i palloni".
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