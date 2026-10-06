Venerdì 2 ottobre 2026 è una data che il popolo bosniaco non dimenticherà mai. Edin Dzeko, miglior giocatore della storia di un piccolo paese dei balcani, primatista per presenze (152) e reti (73), ha dato addio alla Nazionale dopo 19 anni nella gara di Nations League, poi pareggiata, contro la Svezia. Il Cigno di Sarajevo, però, continua a giocare e lo fa con lo Schalke 04, club che ha contribuito a portare dalla Zweite Bundesliga al massimo campionato tedesco la scorsa annata. Tuttavia, l'età che avanza e un gioco che non si addice propriamente alle qualità dell'attaccante, hanno contribuito a pochi minuti in questo scorcio di stagione.

I numeri

L'impatto di, arrivato a Gelsenkirchen soltanto a gennaio dopo la parentesi da dimenticare con la, è stato devastante.che hanno permesso allodi dominare il campionato e tornare intre anni dopo l'ultima volta. La decisione di proseguire e tornare a giocare nella massima serie tedesca, a 15 anni di distanza dall'ultima apparizione in maglia, non si sta rivelando, attualmente, una scelta vincente.

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 11: Edin Dzeko dell'FC Schalke 04 in azione durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra l'1. FC Union Berlin e l'FC Schalke 04 allo Stadion an der Alten Försterei, l'11 settembre 2026 a Berlino, in Germania. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Dall'inizio del campionato, l'ex attaccante di Manchester City, Roma e Inter ha giocato appena 197 minuti, spalmati su 5 partite, in cui ha trovato 2 gol e 1 assist nella vittoria in DFB Pokal contro l'Hallescher. A preoccupare, però, è la mancanza di chimica con gli altri compagni sul terreno di gioco, in cui Dzeko sembra essere un pesce fuor d'acqua, come confermato anche da Klaas-Jan Huntelaar ai microfoni della BILD: "Lo Schalke non giocherà così tanto in modo propositivo. E se giochi sul contropiede, Dzeko ovviamente non è l'uomo giusto. Tuttavia, può ancora avere un ruolo importante da subentrato, perché istintivamente sente la porta. Ci mostrerà la sua importanza in questa stagione!"

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L'idea degli ex bomber dello Schalke

, attaccante dellodal 2005 al 2010, lasso di tempo in cui ha segnato 71 gol, ha detto alla BILD: "Il suo ruolo in seconda divisione è molto diverso da quello in Bundesliga. La scorsa stagione ha segnato molti gol importanti e ha aiutato lo Schalke a raggiungere la promozione.. Ma ovviamente non ha più 25 anni, quindi potrebbe non riuscire a portare in campo la sua qualità di un tempo perché comprensibilmente manca di velocità e resistenza. L'allenatore sa come prepararlo, sia come subentrante che nell'undici titolare. Sarà una stagione difficile, ma alla fine credo che lo Schalke riuscirà a salvarsi, anche con uno o due gol di Dzeko".

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 MAGGIO: Edin Dzeko e Kenan Karaman dello Schalke 04 posano per una foto mentre festeggiano la promozione in Bundesliga davanti ai tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Simon Terodde, attaccante dei blu-reali dal 2021 al 2024, ha detto di Dzeko, sempre alla BILD: "Sono sicuro che Dzeko abbia già il suo valore nello spogliatoio e lo avrà sicuramente ancora in campo. Soprattutto nelle partite casalinghe contro squadre come Union, Amburgo o Colonia, dove lo Schalke dovrebbe avere più possesso palla, lui è l'uomo giusto. Nessun altro attaccante in rosa è così freddo davanti alla porta e nessuno riesce a tenere così bene i palloni".