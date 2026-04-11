La Liga è la prima a portare questa iniziativa: un evento che sancisce definitivamente come la nostalgia sia diventata un vero business

Samuele Dello Monaco 11 aprile - 12:09

Il calcio spagnolo si prepara a vivere un indimenticabile weekend all'insegna della nostalgia pura e dell'estetica classica. La Liga ha lanciato la Jornada Retro, un'ambiziosa iniziativa che porterà l'intero movimento sportivo a fare un emozionante balzo indietro nel tempo, riassaporando le atmosfere iconiche degli anni '90. Si tratta di un evento senza precedenti che sancisce definitivamente come la nostalgia sia ormai diventata un vero e proprio business di enorme successo, ricalcando le orme di format tematici già ampiamente consolidati, come negli Stati Uniti con la NBA.

Grazie a questa operazione, la Liga spagnola è la prima ad organizzare una giornata tematica.

L'iniziativa della Liga — Ben 38 squadre, suddivise tra la 31esima giornata della massima serie e il corrispettivo turno della seconda divisione, scenderanno in campo indossando divise vintage. Un'immersione totale, studiata per non trascurare alcun dettaglio: non ammireremo soltanto le divise storiche dei club, ma rotoleranno sul prato verde dei palloni retrò, assisteremo all'abbigliamento d'epoca sfoggiato dagli arbitri e persino le grafiche in TV verranno riadattate dai broadcaster per restituire appieno il sapore delle vecchie trasmissioni di trent'anni fa.

A far discutere, in mezzo a tanto entusiasmo, è stato però il clamoroso no del Real Madrid: la squadra della capitale si è infatti sfilata dal progetto, rinunciando a prendere parte alla macchina del tempo calcistica.

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Il "boicottaggio" del Real Madrid — L'iniziativa dal sapore nostalgico ha riscontrato un'adesione quasi totale, con la sola eccezione di quattro società. Se per Barcellona, Rayo Vallecano e Getafe la rinuncia è dovuta esclusivamente a complicazioni di natura logistica, la defezione del Real Madrid si basa su motivazioni molto più radicate. Da diverso tempo, infatti, la dirigenza dei Blancos si oppone a ogni forma di collaborazione con i vertici del campionato, una conseguenza diretta dei pessimi rapporti tra il presidente della Liga, Javier Tebas, e il patron del club, Florentino Perez. Questa presa di posizione segna un ulteriore strappo istituzionale, ricalcando il boicottaggio messo in atto nel 2023. In quel caso, la squadra della capitale fu l'unica tra le big a negare l'accesso alle telecamere nel dietro le quinte per un progetto televisivo speciale.

Tuttavia, questa operazione della Liga mira a certificare un rapporto ormai indissolubile e proficuo tra calcio e fashion. Non a caso, questa vasta collezione è stata presentata in grande stile lo scorso 19 marzo in occasione della prestigiosa Settimana della Moda di Madrid.