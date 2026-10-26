Sei edizioni consecutive al Théâtre du Châtelet di Parigi, che per un anno rimarrà completamente vuoto nella notte delle stelle. Questa sera, quando verrà finalmente annunciato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2026, dopo mesi di pronostici, la cerimonia si terrà per la prima volta lontano dalla capitale francese: giocatori e addetti ai lavori sono diretti verso il London Palladium, nel quartiere di Soho. A motivare la scelta è France Football, la rivista organizzatrice del premio, che ha dato due motivi per spiegare lo spostamento della cerimonia nel North West London.

Perchè il Pallone d'Oro si sposta a Londra?

Caricamento post Instagram...

L'impatto sempre più internazionale del premio

La prima motivazione riguarda una coincidenza anagrafica che gli organizzatori non hanno voluto lasciar passare inosservata: nelricorre infatti il 70° anniversario dalla prima edizione del trofeo, vinto nelda, allora calciatore del Blackpool. Unche mantiene tuttora un record storico: l’inglese si aggiudicò il premio a 41 anni, un primato di longevità che nessun altro ha più eguagliato. Celebrare questo anniversario nella città del primodella storia è apparsa agli organizzatori una scelta quasi obbligata.La seconda ragione guarda invece al presente e al futuro del premio.ha parlato della crescente “dimensione internazionale” raggiunta dalnegli ultimi anni, un fattore che avrebbe reso naturale l’idea di spostare la cerimonia al di fuori dei confini francesi, almeno per un’edizione. La rivista ha comunque definito la mossa come “contingente e temporanea”, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno agià dal prossimo anno. Non si esclude che l’esperienza londinese possa ripetersi in futuro, o che la cerimonia possa vedere coinvolte nuove sedi ogni anno.

PARIGI, FRANCIA - 27 SETTEMBRE: Ousmane Dembele #10 del Paris Saint-Germain porta il suo Pallone d'Oro dopo la partita di Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain e AJ Auxerre al Parc des Princes il 27 settembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

France Football ha poi chiarito un punto cruciale, per evitare equivoci: lo spostamento della sede non è legato in alcun modo ai favoriti per la vittoria finale. Tra i nomi più discussi per il premio di quest’anno c’è anche Harry Kane, ma la scelta di Londra è stata presa a prescindere dalla nazionalità dei candidati in corsa e in tempi non sospetti.