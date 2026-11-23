Il calcio inglese non è fatto soltanto di Premier League, e nelle categorie inferiori esistono numerose società che devono fare i conti con difficoltà economiche e costi di gestione sempre più elevati, spesso dipendendo direttamente dagli investimenti dei propri proprietari, come nel caso dell'Eastleigh FC, formazione che milita nella National League, la quinta divisione del calcio inglese, attualmente al sedicesimo posto in classifica.

Il club, però, si trova adesso davanti a un futuro incerto, dato che Stewart Donald, presidente e azionista di maggioranza della società, ha annunciato la volontà di vendere il club, spiegando attraverso una lunga lettera ai tifosi le ragioni della sua decisione.

Eastleigh in vendita: l'ex Sunderland Stewart Donald annuncia l'addio: il comunicato

Il nome di Stewart Donald non è nuovo agli appassionati di calcio inglese. Nel 2018, infatti, l'imprenditore aveva acquistato il Sunderland, appena retrocesso in League One, diventando uno dei protagonisti della celebre serie documentaristica Netflix "Sunderland 'Til I Die", che raccontava le difficoltà della società nel tentativo di tornare nelle categorie superiori.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 17 GENNAIO: Un tifoso del Sunderland solleva una sciarpa con la scritta "Sunderland Till I Die" prima della partita di Premier League tra Sunderland e Crystal Palace allo Stadium of Light il 17 gennaio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

La sua esperienza alla guida dei Black Cats non aveva però portato ai risultati sperati. Dopo aver lasciato la presidenza nel 2020, Donald aveva progressivamente ceduto le proprie quote, completando l'uscita dalla società nel 2023. Successivamente era tornato a occuparsi dell'Eastleigh, club che aveva acquistato per la prima volta circa quindici anni fa.

Ecco il comunicato, in cui Stewart Donald spiega le motivazioni del suo addio:

"Cari tifosi, sono passati circa 15 anni da quando ho acquisito l'Eastleigh FC, con una breve pausa durante la quale sono andato al Sunderland AFC. Prima di andarmene, però, mi sono assicurato che il club fosse finanziariamente stabile lasciando oltre 3 milioni di sterline sul conto corrente.

Al mio ritorno, questi fondi erano comprensibilmente esauriti ed è stato un periodo difficile per il club, ma anche per me personalmente, e col senno di poi forse non sarei dovuto tornare. Tuttavia, il club aveva bisogno di fondi per rimanere in campionato per i lavori di ammodernamento dello stadio e non volevo che la squadra retrocedesse.

In quel periodo, a mia moglie, all'età di 36 anni, fu diagnosticato un cancro. Avevamo una famiglia giovane. Purtroppo mia madre morì poco prima di mia moglie, e anche a mio padre fu diagnosticato un cancro terminale. Con tutto quello che succedeva a casa e diverse attività da gestire, riuscii a dedicare meno tempo al club di quanto avrei voluto. Nonostante ciò, il mio impegno non venne mai meno e continuai a finanziare interamente il club durante tutto questo periodo.

All'inizio di questa stagione ho deciso che sarebbe stata la mia ultima e che avrei usato questo tempo per trovare investitori adatti. Purtroppo, al momento non ci sono candidati seri. Ci sono state molte richieste, ma come spesso accade con chi si offre di acquisire squadre di calcio, non ha le credenziali o i fondi necessari.

Sono stato estremamente orgoglioso e fortunato di aver conosciuto molti tifosi che sono diventati amici e di essermi preso cura del loro club per loro. Sono certo che avrei potuto fare molte cose meglio, ma ho sempre agito nell'interesse del club. Un punto che il consiglio di amministrazione approfondirà a breve, fornendo maggiori dettagli su quello che sarà il mio ultimo cambio di allenatore.

Spero che, mentre il club si avvia verso un nuovo capitolo, la mia gestione venga ricordata per i grandi giocatori, le grandi partite e le strutture notevolmente migliorate".