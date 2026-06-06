Quanto Real Madrid in Brasile-Francia! Ancelotti, Endrick, Vinicius, Mbappé e Camavinga insieme a fine partita

Eduardo Camavinga non giocherà al Mondiale: Deschamps non lo ha convocato nella nazionale della Francia. Lui, però, è comunque negli Stati Uniti, solo non per giocare a calcio. Ma per studiare: ha seguito un corso presso la prestigiosa università di Harvard.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Camavinga completa un corso alla Harvard Business School

Caricamento post Instagram...

Escluso dalla Francia di Deschamps

L'attestato che certifica il superamento del corso lo ha pubblicato lui stesso, con una foto, sul suo profilo Instagram: "Alcuni giorni di apprendimento, ascolto e crescita. Sono grato per l'esperienza alla Harvard Business School", ha scritto per commentare questa breve esperienza sui banchi universitari. Camavinga , classe 2002, in forza aldal 2021, ha infatti frequentato un corso di quattro giorni della prestigiosa università statunitense. Il tema? Business dell'Intrattenimento, dei Media e dello Sport. Tale corso ha un costo di ben 13mila euro e Harvard lo pubblicizza come pensato per "individui e organizzazioni che desiderano ampliare la propria prospettiva globale e assumere ruoli di leadership di livello superiore". Il risultato raggiunto e le foto pubblicate, inoltre, hanno suscitato l'entusiasmo del suo amico e compagno di squadra,, che ha commentato il post su Instagram applaudendo all'amico dal ritiro della nazionale brasiliana.Quella di Camavinga sarà, a conti fatti, una delle più clamorose assenze nel Mondiale che inizia tra pochi giorni. L'exnon è stato chiamato a causa della brutta stagione che ha giocato la sua squadra. Il ragazzo non si è messo in luce eha deciso di lasciarlo a casa. “”, ha spiegato l'allenatore della nazionale francese riguardo alla scelta di non convocarlo. La decisione tattica di portare un difensore in più e ben tre terzini sinistri ha fatto il resto chiudendo le possibilità di ingresso nella rosa al giocatore del Real Madrid. Che si è consolato studiando.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.