Un debutto da dimenticare per Djibril Sidibè. Arrivato al Le Mans con lo status di campione del mondo con la Francia (2018), l'esordio in maglia Sang et Or del difensore francese termina dopo pochissimi secondi. Subito dopo un brusco intervento sull'attaccante avversario, Sidibé ha rimediato un pesante cartellino rosso iniziando nel peggiore dei modi la sua avventura nei Paesi della Loira e scrivendo un record negativo nel campionato francese.

L'espulsione di Djibril Sidibé

Entrato al posto di Lucas Calodat al 68' minuto del match contro il Rennes, il debutto in campo di Djibril Sidibé dura appena 43 secondi (meno di un minuto). Una volta ripreso il gioco dopo la sostituzione, infatti, l'ex campione del mondo francese entra in ritardo sull'attaccante avversario Esteban Lepaul, capocannoniere della scorsa stagione di Ligue 1, rimediando una tragicomica espulsione.

#SRFC𝐋𝐌𝐅𝐂 3️⃣-2️⃣



⏱️ 90' | Coup de sifflet final à Rennes, 3-2 pour les Bretons… Que c'est cruel pour les Manceaux, qui n'ont rien perdu de leurs vertus et qui peuvent être fiers de leur prestation ! Prochain rendez-vous à Nice, samedi.



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Vedendo il brusco intervento a gamba tesa sulla caviglia dell'attaccante del Rennes, l'arbitro Romain Lissorgue non ha avuto dubbi e ha estratto immediatamente il cartellino rosso. La decisione è stata poi confermata anche dal VAR, per un episodio che è valso subito l'ingresso nei libri di storia, in negativo, del campionato francese.

Un record... negativo

Djibril Sidibé dopo 43 secondi sarebbe l'espulsione più veloce rimediata da un giocatore subentrato in Ligue 1 degli ultimi 20 anni. Il precedente record apparteneva a Benjamin Mendy, espulso dopo 47 secondi dall'ingresso in campo durante il match tra Tolosa e Secondo quanto riportato dalla nota azienda di analisi e raccolta di dati statistici sportivi Opta, il cartellino rosso mostrato adopo 43 secondi sarebbe l'espulsione più veloce rimediata da un giocatore subentrato in Ligue 1 degli ultimi 20 anni. Il precedente record apparteneva a, espulso dopo 47 secondi dall'ingresso in campo durante il match tra Tolosa e Marsiglia nel 2015.

Comment rentrer dans la légende en moins d'une minute ? Demandez à Djibril Sidibé.



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Tornando al caso Sidibé, l'espulsione ha ovviamente condizionato il match della squadra della Loira. Nonostante l'inferiorità numerica sul parziale di 2-2, il Le Mans ha provato a resistere all'assalto della Rennes, tuttavia, dopo la trasformazione di un calcio di rigore al '90+6 da parte di Lepaul (doppietta personale per lui), non c'è stato più nulla da fare per i Sang et Or.