L'Espanyol sta vivendo ore di apprensione. Di recente, infatti, il club di Barcellona è venuto a conoscenza di un accesso non autorizzato al server della piattaforma che si occupa della vendita di ticket e abbonamenti ai tifosi. Questa situazione eccezionale ha costretto il club ad allertare i propri sostenitori circa le mosse da seguire per contrastare la fuga di dati sensibili.

La ricostruzione del fatto

Tramite comunicazione ufficiale, l'Espanyol informa che "" alla piattaforma usata per biglietti e abbonamenti è avvenuta "tra il 5 e il 13 agosto 2026". Il club ha saputo del fatto soltanto il 28 agosto scorso. Specificatamente si parla di "". Certi che non sia avvenuta alcuna autorizzazione da parte dell'esperto di tecnologia esterno al club che se ne occupa, l'Espanyol ha provveduto ad avvisare i propri tifosi.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 AGOSTO: Tifosi del RCD Espanyol all'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid al RCDE Stadium il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'Espanyol ai tifosi: "State attenti!"

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Nel comunicato si legge che tra le informazioni sensibili di costoro ci potrebbero essere "nome e cognome, documento d'identità, indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale. In alcuni casi, potrebbero includere l'IBAN associato ai soci o agli abbonati". Dunque non c'è conferma che ci sia stata la totale estrapolazione di dati personali ma non può a priori essere esclusa questa possibilità. Pertanto, si esortano i sostenitori ad alzare la soglia della propria attenzione dato che c'è "".La società informa che non chiederebbe mai tramite email interventi urgenti legati a "rinnovi di abbonamenti, rimborsi, promozioni, pagamenti in sospeso o qualsiasi altra gestione relativa al Club". Oltre ad un cambio della password utilizzata in piattaforma, ai tifosi si raccomanda di verificare che ogni click e comunicazione provengano da. Infine si precisa che "". Dovessero emergere ulteriori informazioni rilevanti per la tutela della privacy dei propri tifosi, il club interverrà prontamente.