Il club spagnolo prova a schermare la ricezione di dati sensibili dei propri tifosi
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L'Espanyol sta vivendo ore di apprensione. Di recente, infatti, il club di Barcellona è venuto a conoscenza di un accesso non autorizzato al server della piattaforma che si occupa della vendita di ticket e abbonamenti ai tifosi. Questa situazione eccezionale ha costretto il club ad allertare i propri sostenitori circa le mosse da seguire per contrastare la fuga di dati sensibili.
La ricostruzione del fattoTramite comunicazione ufficiale, l'Espanyol informa che "la violazione della sicurezza relativa" alla piattaforma usata per biglietti e abbonamenti è avvenuta "tra il 5 e il 13 agosto 2026". Il club ha saputo del fatto soltanto il 28 agosto scorso. Specificatamente si parla di "accesso non autorizzato al server della piattaforma, tramite lo sfruttamento di una vulnerabilità in alcuni componenti tecnologici". Certi che non sia avvenuta alcuna autorizzazione da parte dell'esperto di tecnologia esterno al club che se ne occupa, l'Espanyol ha provveduto ad avvisare i propri tifosi.
L'Espanyol ai tifosi: "State attenti!"Nel comunicato si legge che tra le informazioni sensibili di costoro ci potrebbero essere "nome e cognome, documento d'identità, indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale. In alcuni casi, potrebbero includere l'IBAN associato ai soci o agli abbonati". Dunque non c'è conferma che ci sia stata la totale estrapolazione di dati personali ma non può a priori essere esclusa questa possibilità. Pertanto, si esortano i sostenitori ad alzare la soglia della propria attenzione dato che c'è "il rischio di ricevere comunicazioni fraudolente, tentatici di furto d'identità o azioni di ingegneria sociale che sembrano provenire dal Club, da istituti finanziari o da altre organizzazioni note".
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