La finale della Copa Libertadores 2026 sarà alla fine tra Palmeiras-Estudiantes. Dopo la vittoria dei Verdao sul Fluminense, ieri sera il club di La Plata ha avuto la meglio sul Flamengo al termine della lotteria dei calci di rigore, nella quale si è preso la scena Fernando Muslera. L'ex portiere della Lazio ha infatti respinto ben tre tiri dal dischetto regalando così la finale ai Pincharratas dopo 17 anni. Ma questo importante traguardo, allo stesso, scombussola completamente i piani al calcio argentino in vista del prossimo Mondiale per Club.

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Perché la vittoria dell'Estudiantes ha danneggiato le squadre argentine?

Sebbene non sia ancora stato confermato che il Mondiale per club nel 2029 avrà un nuovo formato

Copa Libertadores conquistata dall' , la finale diconquistata dall' Estudiantes stravolge completamente le gerarchie in Argentina in vista del prossimo torneo

. Grazie al passaggio al turno successivo la squadra di Alexander Medina ha ulteriormente migliorato la propria posizione nel ranking, nel quale occupa la prima posizione tra i club argentini.

In caso di vittoria a Montevideo, i Pincharratas impedirebbero a due squadre argentine di qualificarsi per i Mondiali in base al loro ranking. Inoltre, la loro presenza in finale ha aumentato significativamente il loro vantaggio sulla più diretta rivale argentina, il Racing, che la segue a 27 punti di distacco. Il club biancorosso, in caso di successo, otterrebbe la qualificazione alla competizione intercontinentale e, di fatto, stravolgerebbe completamente la classifica per gli altri club argentini.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 22 OTTOBRE: Fernando Muslera dell'Estudiantes festeggia dopo aver vinto la semifinale della Copa CONMEBOL Libertadores di seconda tappa tra Flamengo e Estudiantes allo Stadio Maracana il 22 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Se invece fosse il Palmeiras ad alzare il trofeo della Gloria Eterna, non solo si garantirebbe la partecipazione alla Coppa del Mondo per club, ma annullerebbe anche la possibilità di qualificarsi tramite il ranking CONMEBOL per tutte le squadre brasiliane, costringendole allo spareggio per ottenere il pass. La finale, come ricordiamo, si giocherà il prossimo 28 novembre.