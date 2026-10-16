Il club di La Plata ha presentato ricorso al TAS dopo che la CONMEBOL ha respinto la richiesta di tesseramento del difensore per la partita contro il Flamengo

Mattia Celio
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L'Estudiantes vuole immediatamente Marcos Rojo per la sfida contro il Flamengo. Dopo il pareggio a reti bianche all'UNO i biancorossi giocheranno la sfida di ritorno al Maracanà venerdì 23 ottobre e per l'occasione il club argentino vuole subito avere a disposizione l'ex difensore del Manchester United, strappato al Racing Club solo pochi giorni fa. Poco prima della partita contro i Mengao, i Pincha si sono visti respinti la richiesta dalla CONMEBOL motivo per cui nei prossimi giorni faranno ricorso al TAS.

Estudiantes, pronto ricorso al TAS per schierare Rojo: la situazione

Poche ore prima della partita d'andata della semifinale di Copa Libertadores tra Estudiantes e Flamengo allo stadio UNO, i biancorossi hanno ricevuto una notizia devastante: Marcos Rojo non ha ottenuto l'autorizzazione dalla CONMEBOL per partecipare alla competizione. Nonostante fosse tesserato con la Federazione calcistica argentina (AFA), il difensore è stato escluso dalla confederazione e l'Estudiantes ha per questo presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
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Come ricordiamo, l'Estudiantes si è ritrovato con i difensori centrali titolari squalificati, motivo per cui si è rivolta al mercato alla ricerca di un difensore cresciuto nel proprio settore giovanile e, dopo lunghe trattative con il Racing, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni dell'ex Red Devils. Il giocatore stesso è stato coinvolto nella procedura di tesseramento al posto dell'infortunato Gabriel Neves, e il suo ingaggio è stato ufficializzato lo scorso venerdì 9 ottobre.

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La PLATA, ARGENTINA - 17 FEBBRAIO: Marcos Rojo di Estudiantes compete per la palla con Juan Lucero di Defensa y Justicia durante una partita tra Estudiantes e Defensa y Justicia come parte della Superliga 2019/20 allo stadio Jorge Luis Hirschi il 17 febbraio 2020 a la Plata, Argentina. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Nonostante fosse previsto che partisse titolare contro il Flamengo, la CONMEBOL gli ha negato l'autorizzazione e l'Estudiantes ha rilasciato un comunicato dai toni decisi, affermando che avrebbe presentato ricorso al TAS. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Alexander Medina, l'allenatore dei Pincha: "Avevamo un piano preciso per farlo giocare e adesso dover aspettare per sapere se riceverà l'autorizzazione o meno è scomodo". La decisione è attesa nei prossimi giorni.

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