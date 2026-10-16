Il club di La Plata ha presentato ricorso al TAS dopo che la CONMEBOL ha respinto la richiesta di tesseramento del difensore per la partita contro il Flamengo
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L'Estudiantes vuole immediatamente Marcos Rojo per la sfida contro il Flamengo. Dopo il pareggio a reti bianche all'UNO i biancorossi giocheranno la sfida di ritorno al Maracanà venerdì 23 ottobre e per l'occasione il club argentino vuole subito avere a disposizione l'ex difensore del Manchester United, strappato al Racing Club solo pochi giorni fa. Poco prima della partita contro i Mengao, i Pincha si sono visti respinti la richiesta dalla CONMEBOL motivo per cui nei prossimi giorni faranno ricorso al TAS.
Estudiantes, pronto ricorso al TAS per schierare Rojo: la situazionePoche ore prima della partita d'andata della semifinale di Copa Libertadores tra Estudiantes e Flamengo allo stadio UNO, i biancorossi hanno ricevuto una notizia devastante: Marcos Rojo non ha ottenuto l'autorizzazione dalla CONMEBOL per partecipare alla competizione. Nonostante fosse tesserato con la Federazione calcistica argentina (AFA), il difensore è stato escluso dalla confederazione e l'Estudiantes ha per questo presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
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Nonostante fosse previsto che partisse titolare contro il Flamengo, la CONMEBOL gli ha negato l'autorizzazione e l'Estudiantes ha rilasciato un comunicato dai toni decisi, affermando che avrebbe presentato ricorso al TAS. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Alexander Medina, l'allenatore dei Pincha: "Avevamo un piano preciso per farlo giocare e adesso dover aspettare per sapere se riceverà l'autorizzazione o meno è scomodo". La decisione è attesa nei prossimi giorni.
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