Nessuno prenda impegni per il pranzo di domenica 29 novembre. Testimone di matrimonio dell'amico/a di infanzia? Padrino della cresima del(lla) nipote? Weekend di relax programmato da mesi? Nulla di tutto questo dovrebbe fermare dal vedere Everton-Liverpool, in programma per le 13 ora italiana. L'Hill Dickinson Stadium si sta preparando per accogliere il derby del Merseyside, uno dei match più importanti di tutta Inghilterra.

La Premier League, dopo un inizio di stagione piuttosto caotico, sta tornando a prendere le sue tradizionali misure. Il caos giudiziario del Manchester City, assieme ai problemi tattici di Maresca, hanno influito direttamente sul campo, facendo crollare i Citizens dalla vetta al terzo posto. Se l'Arsenal si conferma dunque essere l'indubbia favorita per il titolo, nell'élite del calcio inglese è entrato a sorpresa un nuovo club: il Brighton di Fabian Hurzeler. I gabbiani stanno giocando un calcio incredibilmente intenso che ha permesso al club di Tony Bloom di essere l'unica squadra a battere i Gunners, tra l'altro con un netto 3-0.

All'appello delle big mancano almeno altre 4 squadre. Escludendo subito il Manchester United, di cui sarà interessante vedere il percorso di Pochettino per tornare a far risplendere i Red Devils, Chelsea e Tottenham hanno avuto un inizio di stagione altalenante, coi primi segnati da una grande instabilità difensiva e i secondi caratterizzati da traumi psicologici legati all'annata passata e dalla mancanza di una punta di peso. L'ultima squadra da citare è senza dubbio il Liverpool, che, al netto di qualche legittimo scivolone iniziale, sembra essere ben indirizzata nel nuovo corso targato Iraola. Il derby contro l'Everton si configura dunque come vero e proprio momento chiave della stagione: un ottimo punto per comprendere le ambizioni europee dei Reds, considerando, forse, ormai lontano il titolo.

La classifica di Toffees e Reds

Come citato in precedenza, la macchina perfetta guidata da Mikel Arteta sta viaggiando suipunti, dati dalle incredibili 9 vittorie con la sola sconfitta contro il Brighton e il pareggio nell'ultimo turno con il Newcastle. Un numero ormai forse troppo distante per i ragazzi di Iraola, che stazionano quarti apunti. Se Brighton e City sono a 1 sola lunghezza di distanza, a sorprendere è la posizione dei rivali del Merseyside.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United, disputata ad Anfield il 22 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Infatti, tra i Reds e i Toffees ci sono solo 5 punti e 3 squadre: Leeds, Bournemouth e Brentford. L'Everton fa parte di quel gruppo della classe media britannica che si è stufata di navigare nelle zone di transizione della classifica. Così, Moyes ha portato la sua squadra a 16 punti, rimanendo quindi a soli 5 punti dal Liverpool. A ruota seguono le sorprese Bournemouth (18 punti), che ha lavorato bene per garantire un buon post-Iraola e il sempre costante Brentford a 17, che condivide lo stesso punteggio del pragmatico Leeds United di Daniel Farke.

Se l'Europa sembra essere quasi una formalità per il Liverpool, per l'Everton sta prendendo la forma di un sogno, dato che la qualificazione ad una qualsiasi coppa europea manca da ormai quasi 10 anni (2016-17). Infatti, i Toffees hanno visto molte squadre scavalcarli negli ultimi anni, sia nelle zone europee sia nei trofei conquistati: dal Brighton di De Zerbi al Crystal Palace di Oliver Glasner, passando per l'Aston Villa di Unai Emery, il Newcastle di Eddie Howe e proprio il Bournemouth di Andoni Iraola.

In che momento arriva Everton-Liverpool?

Le due squadre di Liverpool arrivano al match riflettendo esattamente i loro percorsi stagionali: discontinui ma, in un certo qual modo, positivi. Le ultime sfide dell'Everton hanno il seguente score: 3 partite perse contro Chelsea, Arsenal e Brentford e 3 vittorie contro Newcastle (x2, di cui una valida per l'EFL Cup) e Coventry City. Da valutare saranno le condizioni psico-fisiche di, grande valore aggiunto durante lo scorso anno (6 assist), ma vero e proprio punto di domanda nella stagione attuale. (MOD)

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 12 FEBBRAIO: Virgil van Dijk del Liverpool e James Tarkowski dell'Everton protestano con l'arbitro Michael Oliver durante la partita di Premier League tra Everton FC e Liverpool FC al Goodison Park, il 12 febbraio 2025 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il Liverpool ha trovato punti importanti recentemente: ci sono state 3 vittorie in Premier League (Brighton, Crystal Palace e il poker al Manchester United), 1 vittoria ai rigori contro il Chelsea in EFL Cup e 2 sconfitte fra campionato (Arsenal) e Champions League (3-2 sorprendente contro il Fenerbahçhe). Sul lato infortuni, i Reds possono contare sulla maggior parte della rosa: Szoboszlai ha recuperato dal problemino contro il Palace giocando con l'Ungheria e in campionato e anche Van Dijk è tornato al massimo della forma, gestito dopo alcuni problemi in nazionale. Giovanni Leoni ha ricominciato a lavorare in gruppo, nonostante permangano le assenze di Frimpong per un problema muscolare e soprattutto quella di Hugo Ekitike per la rottura del tendine d'Achille.

Il gradito ritorno in panchina di David Moyes

Quello di domenica 29 non sarà il primo Everton-Liverpool per. Anzi, diverrà uno dei tanti a cui lui ha partecipato. La sua esperienza con i Toffees non inizia semplicemente nel gennaio 2025. In quel momento, l'Everton cercava un sostituto di Sean Dyche, esonerato dopo aver condotto la squadra ad 1 solo punto dalla zona retrocessione. Moyes, reduce da un bel percorso con il West Ham United (vinta e spesso presente nella parte sinistra della classifica), aveva deciso di accettare l'offerta della dirigenza e tornare nella sua dimora sportiva.

Sì, poiché lo scozzese aveva già allenato l'Everton dal gennaio 2002 fino alla stagione 2012-13. Gli ottimi risultati (quasi sempre fra le prime 7 forze del campionato, toccando anche quarto e quinto posto) e la nazionalità lo avevano reso il perfetto erede di Alex Ferguson allo United, nonostante in realtà sia stato il primo della lunga fila di tecnici sbagliati dai Red Devils.

Anche le esperienze con Real Sociedad e Sunderland non sono state brillanti (rispettivamente, esonero e retrocessione), ma gli Hammers hanno saputo ridargli il contesto giusto per ripartire e permettergli di tornare in auge in Premier League. Nella stagione passata, Moyes era stato capace di trascinare l'Everton in zona Europa, salvo crollare verso la fine del campionato per i problemi fisici di Grealish e Branthwaite. Il 4-2-3-1 di partenza, varia fra il 4-1-4-1 in fase di non possesso e un 4-3-3 fluido quando si ha il pallone.

L'idea è quella di sfruttare un blocco medio-basso compatto per risalire velocemente il campo una volta conquistato il pallone. Solitamente, l'avversario viene spinto a giocare sulle fasce dopo aver chiuso le linee di passaggio centrali, in modo tale da portare raddoppi e rendere difficile la giocata. La transizione parte immediatamente, con gli scatti in profondità di Tyrique George e Thierno Barry, cercati dalla qualità sulla trequarti di Dewsbury-Hall. La punta francese si sta finalmente ambientando ed è già arrivato a 10 reti stagionali (6 in PL, la metà di quelle registrate dal club), producendo 2.84 tiri per 90. Inoltre, Barry crea anche per i compagni: finora ha generato 9 opportunità per segnare.

Iraola ripeterà l'ottimo lavoro svolto col Bournemouth?

Negli ultimi anni, Iraola è salito alla ribalta come uno dei migliori allenatori emergenti del calcio europeo. Dopo un'intera carriera giocata all'Athletic Bilbao (4 giocatore con più presenze nella storia del club basco), il tecnico dei Reds è partito dalla panchina cipriota dell'(1 Supercoppa ma anche un esonero dopo soli 29 match), per poi tornare in Spagna. Nel suo paese natio, Iraola ha preso le panchine di Mirandes e soprattutto Rayo Vallecano, che ha condotto alla promozione in Liga e a due ottime salvezze (11 e 12 posto).

Nel 2023 è arrivata la chiamata del Bournemouth, con cui ha cementificato la sua legacy: 3 stagioni sempre in crescendo, nonostante una rosa costantemente smantellata con cessioni onerose di calciatori valorizzati dallo spagnolo. Nella stagione passata è arrivata la prima qualificazione storica delle Cherries in Europa League, arrivando a soli 3 punti proprio dal Liverpool di Slot e quindi dalla Champions League. Dopo qualche timido tentativo di Milan e Crystal Palace, la dirigenza dei Reds non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha immediatamente messo sotto contratto Iraola, una volta esonerato l'olandese.

The way Liverpool were able to break down Arsenal’s low block was dependent on a number of factors, but above all, collective understanding, good positional structure and spatial awareness. Special credit goes to Kerkez.



The first two graphics show the same frame from two… https://t.co/orSdg590Gr pic.twitter.com/br7PdXtyfl — . (@TacticNotes) November 18, 2026

Il calcio dell'allenatore basco è noto per la sua grande intensità e pressione, sullo stile tanto apprezzato ad Anfield di Jürgen Klopp. Il suoin fase di possesso utilizza molto le catene laterali: contro i blocchi bassi, Iraola cerca dii lati con gli overlap dei terzini (un inedito Araujo e Kerkez) o con gli underlap dei centrocampisti (Szoboszlai o Mac Allister), mentre le ali (Barcola o Ngumoha) creano lo spazio tagliando internamente. Isak ha una grande utilità di target diretto contro le pressioni intense avversarie; la produzione di seconde palle da questa situazione, viene aggredita dai centrocampisti.

In fase di non possesso, il Liverpool si dispone con un 4-4-2, la cui linea offensiva è formata da Isak e Wirtz e le ali scendono sulla linea del centrocampo. I trigger della pressione uomo su uomo vengono attivati in occasione di un passaggio avversario verso il centrocampista o verso la linea esterna del campo. Fondamentale è la comunicazione fra i due centrali (Van Dijk e Jacquet) che agiscono fluidamente tra la marcatura a uomo e la superiorità numerica contro la punta, rendendo estremamente delicato il momento dell'attacco avversario.

Punti di forza e di debolezza in Everton-Liverpool

L'Everton potrà contare prima di tutto, sulla forma in casa:punti con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nonostante una rosa ulteriormente indebolita (dagli errori commessi nelle stagioni pre-Moyes), i blu del Merseyside stanno producendo degli ottimi numeri in Premier League. Per valore dei calciatori, la squadra dovrebbe lottare per non retrocedere e invece, le statistiche sui tentativi di tiro e le percentuali di tiri in porta esclusi i rigori (35.71 %, terza nella classifica di PL) confermano la bontà dell'operato dello scozzese.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 6 NOVEMBRE: David Moyes, allenatore dell'Everton, raccoglie un pallone a bordo campo durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Coventry City, disputata all'Hill Dickinson Stadium il 6 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

In particolar modo, i Toffees fioriscono su calcio piazzato: sono terzi e quarti per % di gol e xG creati da "set-pieces" (rispettivamente, 33.3 % e 30.49 %). Tuttavia, la carenza di fantasia in attacco permette di produrre poco contro le big (0.49 xG contro il Chelsea e 0.56 contro l'Arsenal) e la difesa ha avuto una leggera overperformance con i 14 gol subiti a confronto dei 18 che sarebbero dovuti arrivare secondo la metrica dei xGA (nel derby non ci sarà il capitano Tarkowski per l'espulsione rimediata nell'ultimo turno). Inoltre, nonostante l'ottima stagione, Barry deve ancora migliorare sotto porta, considerando che ha sprecato 16 grandi occasioni (tasso di conversione di 16.67 %): un primato assoluto in Premier League

Dalla loro, i Reds possono contare sugli 0 gol incassati da calcio piazzato e dagli 1.49 xG creati da fermo solamente contro il Crystal Palace. Data l'intensità di Iraola, il Liverpool è una macchina di produzione offensiva con 188 tiri totali (58 in porta) e 143 occasioni create. Tuttavia, la conversione dei Reds non è così efficace (9.57 %, quattordicesimo valore) anche se i dati recenti sono stati migliorati dal facile match contro il Manchester United. Prima della sfida contro i Red Devils, il Liverpool aveva creato solamente 17 big chance in 10 turni, mentre ieri, il solo Wirtz (in grande crescita a novembre) ne ha prodotte 5.